náhledy
Dustin Hoffman patřil mezi vysněná festivalová jména Jiřího Bartošky. Jeho přání se splní až letos, kdy bude tento hvězdný herec hlavní tváří MFF Karlovy Vary. Velká jména ale hostil festival vždy. Podívejte se v naší galerii jen na předchozích deset ročníků, kde jsme pro vás seřadili zatím poslední karlovarské hvězdy.
Autor: Michal Turek, MAFRA
Loni byl největší hvězdou Michael Douglas, na festival dorazil především proto, aby osobně uvedl restaurovanou verzi Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem. Festival jej překvapil novou, výrazně hezčí verzí ceny, kterou dostal už v roce 1998.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ozdobou loňského ročníku byla herečka Dakota Johnsonová. Oproti Douglasovi však příliš vstřícnosti vůči filmovým fanouškům nepředvedla a zůstala striktně u oficialit.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stellan Skarsgård ji tak hravě strčil do kapsy. Charismatický herec vystoupil veřejně několikrát, včetně více než hodinové debaty v Kongresovém sále.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V roce 2024 byl největší hvězdou festivalu Viggo Mortensen, někdejší představitel chrabrého Aragorna v Pánu prstenů.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Nebo jí snad byl spíš Daniel Brühl? „Tohle je ta nejhezčí soška. Je mnohem hezčí než Oscar,“ svěřil se německo-španělský herec, když přebíral Cenu prezidenta.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Úvod 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2023 zcela ovládl Russell Crowe. Vedle převzetí ceny totiž se svou kapelou zahrál i na zahajovacím koncertě.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Cenu si z rukou Jiřího Bartošky ten rok převzal i Ewan McGregor, tvář Trainspottingu či Star Wars.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Závěr 57. ročníku pak patřil Robin Wrightové, velké lásce Forresta Gumpa či drsné političce ze seriálu House of Cards.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Rok 2023 byl hvězdami přeplněný obdobně jako bude ten letošní. Na festival totiž zavítala i Alicia Vikanderová. Soukromě ji sem navíc doprovodil manžel Michael Fassbender.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
V roce 2021 se festival uskutečnil netradičně až koncem srpna. Cestu tehdy do Varů našel Johnny Depp. Ač si zde žádnou cenu nepřebral, vzbudil zdaleka největší rozruch.
Autor: Michal Turek, MAFRA
Trochu tak zastínil jiné velké hvězdy toho roku: britskou hereckou legendu Michaela Cainea...
Autor: ČTK
Patricia Clarksonová děkovala festivalu za cenu za celoživotní přínos světové kinematografii už v roce 2019. Na akci se vší však tak zalíbilo, že znovu přijala pozvánku i v roce 2023 a usedla do hlavní poroty.
Autor: Dan Materna, MAFRA
V roce 2020 se kvůli covidu festival vůbec nekonal, filmoví fanoušci tak mohli jen vzpomínat na předcovidový ročník 2019, kdy do Varů přijela Julianne Mooreová.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
V roce 2018 patřil k hlavním hvězdám herec Robert Pattinson. Na snímku pózuje po boku Jaromíra Hanzlíka jako oceněné duo.
Autor: Dan Materna, MAFRA
I Casey Affleck se na festival podíval opakovaně. Hostem byl v roce 2017 (na snímku) a taktéž v roce 2019. V druhém případě už přijel jako herec ověnčený Oscarem.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Tim Robbins s Křišťálovým globem za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Přebral jej v lázeňském městě v roce 2018.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Rok předtím patřil Umě Thurmanové. Na snímku s Jiřím Bartoškou z 30. června 2017.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Desítku posledních festivalových ročníků uzavíráme rokem 2016. Tehdy byl hvězdou Varů Jean Reno.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Ohlas ovšem tehdy vzbudila i krátká účast Jamieho Dornana. Kdo nejvíce zaujme fanoušky letos? Vedle Dustina Hoffmana se mohou těšit na Harveyho Keitela, Juliette Binocheovou, Kevina Bacona, Kyru Sedgwickovou, Maggie Gyllenhaalovou, Jesse Eisenberga či Jeffreyho Wrighta.
Autor: Dan Materna, MAFRA