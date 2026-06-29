Depp, Crowe, Dakota i Reno. Podívejte se, kdo zavítal do Varů před Hoffmanem

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Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty
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Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty
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Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...
Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.
Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...
Dustin Hoffman patřil mezi vysněná festivalová jména Jiřího Bartošky. Jeho přání se splní až letos, kdy bude tento hvězdný herec hlavní tváří MFF Karlovy Vary. Velká jména ale hostil festival vždy....
Zatímco předchozí album Will of the People byla chaotická splácanina všeho možného i nemožného, na The Wow! Signal je britská trojice Muse opět ve formě, soustředěná a servíruje hudební ekvivalent...
Prima natáčí seriál My nejsme sekta, určený pro streamovací platformu prima+. Šestidílné drama podle scénáře a v režii Andrey Sedláčkové přinese příběh o manipulaci, v hlavních rolích se představí...
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...
Pátrání amerického filmaře Bryana Felbera ukazuje na nejpravděpodobnějšího pachatele vraždy Anežky Hrůzové v roce 1899 v Polné. Místní rodák židovského původu Leopold Hilsner však dosud nebyl...
Nebuď zombie, vzkaz, který posílá divákům domácí novinka kin Tahle párty je DEAD, se dá číst dvojím způsobem. Jako metafora varovné morality, kým by se člověk mohl stát, či jako rada, že některé...
Na pulty knihkupectví míří nová kniha spisovatelky Evy Střihavkové Můry. Psychologický román poutavě vypráví příběh o malých sourozencích, kteří se bez jakéhokoliv vysvětlení ocitnout bez matky...
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...
Na návrat amerických pop-rockových stálic OneRepublic nemuseli jejich čeští fanoušci čekat dlouho - parta kolem zpěváka Ryana Teddera znovu zavítala do Prahy ani ne po tři čtvrtě roce. O2 arenu...
Poslat herce k lopatě? To zní jednoduše, ovšem v Národním divadle se hodně lidí živí rukama, předesílá režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Ve funkci šéfů činohry naší první...
V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v...