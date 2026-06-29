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Depp, Crowe, Dakota i Reno. Podívejte se, kdo zavítal do Varů před Hoffmanem

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  15:19
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Dustin Hoffman patřil mezi vysněná festivalová jména Jiřího Bartošky. Jeho přání se splní až letos, kdy bude tento hvězdný herec hlavní tváří MFF Karlovy Vary. Velká jména ale hostil festival vždy. Podívejte se v naší galerii jen na předchozích deset ročníků, kde jsme pro vás seřadili zatím poslední karlovarské hvězdy.

Do Varů přijede Dustin Hoffman. Festival oznámil i další zahraniční hosty

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