Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední hvězda dorazila do Varů. Jeffrey Wright zavzpomínal na Bartošku

Autor: ,
  14:30
Jeffrey Wright na červeném koberci KVIFF (10. července 2026)

Jeffrey Wright na červeném koberci KVIFF (10. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jeffrey Wright přijel na karlovarský festival (10. července 2026)
Jeffrey Wright přijel na karlovarský festival (10. července 2026)
Jeffrey Wright přijel na karlovarský festival (10. července 2026)
Jeffrey Wright ve filmu Americká fikce
6 fotografií
Americký herec Jeffrey Wright v pátek odpoledne dorazil do Karlových Varů, aby na festivalu uvedl film Basquiat, ve kterém se před třiceti lety objevil po boku slavných kolegů. V sobotu převezme Cenu prezidenta festivalu.

„Je báječné být tady znova. Byl jsem tady před třiceti lety a jsou zde někteří lidé zase. První věc, se kterou jsem se dnes po přistání setkal, byl úsměv. Vzpomínám na Jiřího Bartošku, který mě naučil česká slova jako becherovka. Tenhle festival mě přivítal nejvřeleji a rád jsem se na něj vrátil,“ řekl Wright.

Karlovarský festival při příležitosti Wrightova ocenění uvedl životopisný film o newyorském umělci Jeanu-Michelovi Basquiatovi. Ve filmu, natočeném před 30 lety, hrají také Dennis Hopper, Willem Dafoe, Gary Oldman, Christopher Walken nebo David Bowie ve větších či menších rolích.

Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd

Původním povoláním malíř, dnes i uznávaný režisér Julian Schnabel si vybral Basquiatův příběh pro svůj filmový, hvězdně obsazený debut. Všem ale vévodí tehdy téměř neznámý Wright, který se role Jeana-Michela Basquiata zhostil s až ohromující věrohodností, uvedli pořadatelé festivalu.

Hrdina filmu Basquiat podle Wrighta reprezentuje jádro toho, co je Amerika, sílu svobody a kreativity. To, čím jsme a čím bychom mohli být. „O příběhu Basquiata se mnoho do natočení filmu nevědělo, tak jsem rád, že jsme přispěli k jeho poznání. Film je oslavou svobody, kterou potřebuje celý svět,“ řekl herec.

Jeffrey Wright na červeném koberci KVIFF (10. července 2026)
Jeffrey Wright přijel na karlovarský festival (10. července 2026)
Jeffrey Wright přijel na karlovarský festival (10. července 2026)
Jeffrey Wright přijel na karlovarský festival (10. července 2026)
6 fotografií

Wrightovu filmovou kariéru zdobí spolupráce s řadou významných režisérských jmen. Jim Jarmusch ho obsadil do oceňovaného minimalistického snímku Zlomené květiny a do upírského hororu Přežijí jen milenci. Roli ministra Colina Powella si zahrál v biografickém filmu W. režiséra Olivera Stonea. Wright rovněž patří mezi kmenové herce režiséra Wese Andersona, s nímž natočil tři celovečerní filmy.

Za roli v komediálním dramatu Americká fikce z roku 2023, který představuje kousavou satiru na současný zábavní průmysl, rasové stereotypy a pokrytectví, washingtonský rodák získal nominace na Oscara a Zlatý glóbus a cenu Independent Spirit Award. Uplatnil se také v projektech televizí a platforem, jako jsou HBO či Netflix. Objevil se ve třech filmech Hunger Games a ztvárnil agenta CIA Felixe Leitera ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga: Casino Royale, Quantum of Solace a Není čas zemřít.

Jeffrey Wright ve filmu Americká fikce

Wright účinkoval několik sezon v úspěšném sci-fi seriálu Westworld z produkce HBO. V animovaném marwellovském seriálovém hitu Co kdyby...? pro Disney+ propůjčil svůj hluboký hlas vesmírné bytosti jménem Uatu – Pozorovatel. Za nadabování postavy sarkastického mentora hlavního hrdiny v celosvětově úspěšné narativní videohře Dispatch získal letos v dubnu cenu British Academy Games Award pro nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Šedesátiletý herec přiletěl v pátek po poledni z Londýna na karlovarské letiště. Před Grandhotelem Pupp se ochotně podepsal několika desítkám čekajících fanoušků. S některými se rovněž vyfotil. Film uvedl ve 14 hodin ve Velkém sále hotelu Thermal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy

Harvey Keitel se baví na červeném koberci (3. července 2026)

Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...

Poslední hvězda dorazila do Varů. Jeffrey Wright zavzpomínal na Bartošku

Jeffrey Wright na červeném koberci KVIFF (10. července 2026)

Americký herec Jeffrey Wright v pátek odpoledne dorazil do Karlových Varů, aby na festivalu uvedl film Basquiat, ve kterém se před třiceti lety objevil po boku slavných kolegů. V sobotu převezme Cenu...

10. července 2026  14:30

RECENZE: Jaká je nová deska od Stounů? Jízda pokračuje, ale s několika zastávkami

Premium
Mick Jagger. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9....

Hackney Diamonds že by měla být poslední řadovka Rolling Stones? Kdeže, pánové Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood – opět s notnou pomocí přátel – jsou tu s dalším albem Foreign Tongues. A...

10. července 2026

KVIFF 2026: Kevin Bacon připomněl slavnou hru a uvede film, kde hrají jeho děti

Kyra Sedgwicková a Kevin Bacon v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Mezi hvězdné hosty Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos patří i Kevin Bacon. Americký herec přijel společně s manželkou Kyrou Sedgwickovou představit hororovou komedii Rodinný...

10. července 2026

Počin absolventky FAMU je mezi finalisty studentského Oscara. Uvedli jej ve Varech

Snímek Volklore režisérky Viktorie Štěpánové je finalistou Student Academy...

Experimentální videoesej Volklore režisérky Viktorie Štěpánové vybrali mezi sedm finalistů 53. ročníku studentských Oscarů (Student Academy Awards). Film uspěl v kategorii alternativních a...

10. července 2026  12:47

ROZHOVARY: Je lepší se třikrát rozvést než být nešťastná, říká Bára Basiková

Bára Basiková ve festivalovém speciálu ROZHOVARY (červenec 2026)

Časosběrný dokument, který o Báře Basikové třicet let natáčela Helena Třeštíková, měl ve Varech premiéru – a Velký sál si ji podle zpěvačky užil natolik, že se sama ještě nestačila vybrečet. O tom,...

10. července 2026

KVIFF 2026: Film Za deštěm Vary neohromil. Režisérka po projekci čekala v předsálí

Herec Cristián Arriagada, herečka Paula Prado, režisérka Valeria Sarmiento a...

V Karlových Varech se ve světové premiéře ve čtvrtek 9. července představil chilský snímek Za deštěm. Uvedla ho osobně delegace v čele s hlavními herci a režisérkou Valerií Sarmiento. Snímek...

10. července 2026

VE VARU S MIRKOU: Co platil ČEZ, svatební Bardotky a Ondříček bez večeře

Premium
Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky...

Dámy ve Varech volí rozličné doplňky. Magda Vášáryová s sebou vzala dceru, spisovatelku a scenáristku Hanu Lasicovou, modelku Pavlínu Pořízkovou zase doprovázeli dva synové a Dagmar Havlová třímala v...

10. července 2026

Točili i během turnajů MMA. Film Bojovník poprvé uvedli na karlovarském festivalu

Delegace k filmu Tomáše Dianišky (vlevo) s názvem Bojovník (6. července 2026)

Na karlovarském festivalu tvůrci v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení představili celovečerní snímek ze světa bojového umění MMA Bojovník. Ve filmu Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky se vedle českých a...

10. července 2026  8:59

Před Pupp přibyla deska Jiřího Bartošky. Zařadil se po bok Gotta či Petra Velikého

Chodník slávy před Grandhotelem Pupp. Nejnovější destička patří Jiřímu...

Jiří Bartoška má nově bronzovou desku na Chodníku slávy před Grandhotelem Pupp. Přibyl tak mezi významné hosty legendárního hotelu, s nímž byl jako dlouholetý prezident karlovarského festivalu...

10. července 2026  7:37

Neflákej se, popohnala Vášáryová Ebena. Herečce tleskalo celé karlovarské divadlo

Magda Vášáryová přebírá mikrofon od Marka Ebena (9. července 2026).

Celé Městské divadlo povstalo a dlouhým potleskem přivítalo Magdu Vášáryovou, která v něm ve čtvrtek odpoledne osobně uvedla snímek Vtáčkovia, siroty a blázni od Juraje Jakubiska. Někdejší slovenská...

9. července 2026  17:53

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Binocheová ve Varech uvedla dokument V nás. Nápad na něj se zrodil při masáži

Francouzská herečka Juliette Binocheová na Mezinárodním filmovém festivalu...

Jako jeden z nejvýznamnějších hostů závěrečné části karlovarského filmového festivalu (KVIFF) vystoupila ve čtvrtek slavná francouzská herečka Juliette Binocheová, jež představila svůj dokumentární...

9. července 2026  15:30,  aktualizováno  15:38

Nastassja Kinski překvapila Vary. Na KVIFF dorazila podruhé a nečekaně

Nastassja Kinski

O největší překvapení karlovarského filmového festivalu se postarala herečka Nastassja Kinski, která se na poslední chvíli připojila k delegaci tvůrců filmu Hidžamat íránského režiséra Nádera...

9. července 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.