náhledy
Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem původní architektury a dnešními nároky na pohodlí. Podívejte se, jak dnes vypadají pokoje, v nichž během festivalu bydlí hosté, novináři i celebrity.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Standardní pokoj Thermalu, který vznikal při starší rekonstrukci zhruba mezi lety 2007 až 2011, případně kolem roku 2012. Podle ředitele hotelu Vladimíra Nováka je na těchto pokojích dobře vidět, jak se hotel i představa o jeho obnově za posledních patnáct let posunuly. Pokoje z této etapy už sice přinesly důležité technické zlepšení, ale designově se od původního konceptu hotelu spíše odchýlily. Novák připomíná, že původní pokoje měly mezi sebou dřevěné příčky, zatímco po rekonstrukci už byly mezipokojové stěny vyzděné a celý standard se posunul i z hlediska požární bezpečnosti. V některých případech se zvětšovaly koupelny, a to i díky tomu, že hotel na patrech původně disponoval náhradními toaletami, které bylo možné připojit k některým pokojům. Právě tak vznikly i prostornější bezbariérové varianty, které jsou v tomto typu pokojů jedny z největších.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V rámci novější obnovy hotelu dostaly i tyto pokoje novou klimatizaci, nové stoupačky, nové balkony a další technické zázemí. Od určitého místa směrem vzhůru už jsou pak některé prvky v celém hotelu sjednocené — stejné závěsy, stejná okna, obdobné balkonové konstrukce. Jinými slovy: i když interiér standardních pokojů stále nese estetiku přelomu nultých a desátých let, technicky je už Thermal v mnoha ohledech dál.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Právě technická stránka rekonstrukce je pro Nováka jedním z klíčových témat. Když během prohlídky ukazuje výhled z pokoje ven, vysvětluje, že velká část proměny hotelu se odehrála právě na fasádě a v obvodovém plášti. Zelené pásy, které jsou dnes vidět pod okny, nahradily někdejší kobercové plochy a fungují jako zelená střecha osázená rozchodníky. Dům díky nim lépe reaguje na horko, i když extrémní letní teploty představují pro celý systém velkou zátěž. Kromě toho prošla výměnou okna: hotel dostal nová dvojitá skla v hliníkových rámech, navíc s doplněným zateplením v horních částech konstrukce. Výsledkem je výrazně lepší tepelný komfort a podle Nováka také zhruba poloviční spotřeba energie oproti stavu před rekonstrukcí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Chodba ve třetím patře hotelu Thermal. Zde najdete pokoje rekonstruované mezi lety 2007 až 2011. Chodba ve starší etapě rekonstrukce ještě vznikala bez akustických lamel, které hotel přidal až v nejnověji upravených patrech. Právě ty mají podle vedení Thermalu pomáhat nejen vizuálně dotáhnout prostor, ale také zlepšit akustický komfort a tlumit hluk v provozu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Chodba ve třetím patře ukazuje jednu z dřívějších etap proměny Thermalu. Jednalo se o období, kdy hotel už procházel modernizací, ale ještě se nesnažil tak důsledně vracet k původnímu výrazu Věry Machoninové jako dnes.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Svislé prvky balkonové fasády nejsou hlavní nosnou konstrukcí hotelu, ale podílejí se na vnějším členění a nesou vysunuté části před fasádou. Zároveň vytvářejí typický rytmus balkonů a stínů, který patří k původnímu výrazu Thermalu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A jsme v osmém patře. Během naší návštěvy ještě voní novotou. Právě tady aktuálně najdete ty nejnovější pokoje. Podle ředitele Vladimíra Nováka vycházejí z toho nejlepšího, co se osvědčilo v předchozích rekonstrukcích pokojů v patrech 10 až 15. Největší posun oproti starším rekonstruovaným patrům představují akustické lamely. Z novotvarů je na chodbě vlastně jen minimum prvků. Třeba dlouhé lineární svítidlo a lehce upravený kryt topení. Právě topení je ale zároveň ukázkou toho, jak se změnilo fungování hotelu: původně bývala topná tělesa na koncích chodeb i v dalších částech patra, dnes už je hotel v těchto místech prakticky nepotřebuje.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nová patra pracují s původním „machoninovským“ materiálovým slovníkem, ale interpretují ho současněji. Zachovávají například modřínové obložení, původní proporce i charakter typografie na dveřích. Čísla pokojů vznikala podle původních odlitků a vycházejí z písma, které pro Thermal navrhl Rado Houska. Nově jsou však provedená modernější technologií. Zatímco kdysi se nápisy odlévaly a následně lepily, dnes se vyrábějí přesněji a čistěji. Na chodbách už jsou také nové dveře a nové zámky, které při první etapě rekonstrukce ještě nebylo možné použít, protože se tehdy objednávaly dveře pro starší systém.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na první pohled je v nových pokojích patrný posun v designu i v kvalitě použitých materiálů. Interiér je čistší, jednodušší a dotaženější do detailu. Například bez viditelných futer, se skrytými zárubněmi a s koupelnami, kde se objevují dlaždice 15 × 15 centimetrů jako odkaz k původnímu materiálovému jazyku domu. Stejně tak se v interiéru objevuje i teraco, tedy umělý kamenný povrch typický pro architekturu 70. let, i když nejde o doslovnou repliku původního řešení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zásadní proměnou prošly také koupelny. I v menších dispozicích se podle Nováka podařilo nově dostat sprchový kout, což vnímá jako praktické zlepšení oproti starším pokojům. Celkovým záměrem bylo vytvořit v kontrast k monumentálnímu, těžkému charakteru hotelu s jeho betonem, hnědými tóny, vysokými stropy a velkorysými společnými prostory. Zkrátka u návštěvníků vytvořit pocit útulného, klidného „pokojíčku“, kde se host bude cítit příjemněji a intimněji. Tomu odpovídá i práce se světlem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
U nově rekonstruovaných pater přišla řeč i na výtahy, které Thermal plánuje vyměnit. Ty současné pocházejí z let 2010 až 2012, hotel je ale chce modernizovat tak, aby lépe zvládaly lázeňský i festivalový provoz. Nový systém už nemá fungovat jen na principu „nahoru dolů“, ale měl by efektivněji řídit pohyb hostů po budově podle zvoleného patra.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A tady už je to nejlepší, co hotel Thermal nabízí. Mimochodem, takových pokojů je v celém Thermalu pouze šest a podle Vladimíra Nováka ukazují, kam až se dá při rekonstrukci hotelu dojít, aniž by ztratil vazbu na svůj původní charakter. Nábytek je řešen tak, aby spojoval reprezentativnost s praktičností: skříně mají osvětlení, počítá se s oddělenou částí pro dámské a pánské oblečení, nechybějí zásuvky ani další úložné prostory. V některých pokojích se ještě pracuje s laminem, ale v nejvyšší verzi už je interiér z velké části celodřevěný. Právě to je podle Nováka absolutní vrchol hotelové nabídky. Během roku se ceny těchto pokojů pohybují zhruba kolem 300 eur za noc, tedy asi 7,5 tisíce korun, během festivalu pak ještě výš. V době karlovarského festivalu patří právě tyto pokoje k nejžádanějším. Podle Nováka bývají téměř neustále obsazené a do volného prodeje se dostávají spíš výjimečně.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výrazným detailem těchto pokojů je také ikonické křeslo známé jako čtyřbuřtík. V 60. letech ho navrhli architekti Věra Machoninová a Vladimír Machonin speciálně pro interiér brutalistního hotelu Thermal v Karlových Varech. Svou přezdívku získalo podle specificky tvarovaného, horizontálně členěného opěradla, které připomíná čtyři buřty nad sebou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Výjimečnost těchto pokojů nespočívá jen v materiálech nebo ceně, ale i v tom, jak se do nich propsal příběh hotelu. Některé apartmány nesou obrazy a motivy spojené se slavnými hosty Thermalu a hotel si pohrává i s lehkou nadsázkou: jednotlivá patra nebo pokoje zdobí portréty známých osobností, mužů i žen, a zaměstnanci pak žertem řeší, „kdo s kým spal“. Novák během prohlídky zmiňuje jména jako Audrey Hepburnová, Michael Douglas, John Travolta nebo Renée Zellwegerová. Uhádnete, s kým se spí v tomto pokoji?
Autor: Anna Kristová, MAFRA