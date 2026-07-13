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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Andělé a démoni 60 %, Krvavá nevěsta 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Godzilla 65 %, Zpátky do ringu 55 %, Most špiónů 60 %, Zraněná srdce 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Samotáři 80 %, Most! 70 %, Volha 70 %, Martin a Venuše 50 %
Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...
Hotel Thermal se nenápadně proměňuje. Podívejte se na jeho nejlepší pokoje
Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...
Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben
Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...
Herec, vinař a vtipálek. Sam Neill pojmenoval zvířata po slavných herečkách
Z filmů si ho většina diváků pamatuje jako neohroženého paleontologa z Jurského parku, ale jeho život je mnohem pestřejší než jeho nejslavnější role. Sam Neill se málem stal Jamesem Bondem, vybudoval...
RECENZE: Román o epidemii osamělosti je čtivý, doplácí ovšem na vlastní ambice
Osamělost se stává jedním z největších témat současnosti. Britský spisovatel Mike Gayle na ní vystavěl svůj poslední román Samotáři. Přestože citlivě propojuje osobní příběh s historií rasové...
Colours of Ostrava 2026: kdy začínají, kolik stojí vstupenky a kdo jsou největší hvězdy
Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od středy 15. do soboty 18. července 2026.
Temná stránka Marie Terezie. Mýty chci napravit, hlásí spisovatelka s modrou krví
Historička, spisovatelka a filmařka Monika Czernin pocházející ze starého českého rodu Černínů z Chudenic je ženou mnoha talentů. Přestože se narodila v Rakousku a dlouhá léta žije v Německu, díky...
CO (NE)VIDĚT Z VARŮ: Sedm tipů na nejlepší festivalové filmy
Z více než stovky snímků letošního karlovarského festivalu přináší spolupracovník iDNES.cz sedm tipů na ty, které vyvolaly největší rozruch. Jsou mezi nimi příběhy o rodinných vztazích, o...
Hotel Thermal se nenápadně proměňuje. Podívejte se na jeho nejlepší pokoje
Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...
Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...
Prahu česká šestá zastávka německých elektronických pionýrů Kraftwerk
Pražské Forum Karlín čeká ve středu 15. července šestá zastávka německé legendy elektronické hudby Kraftwerk v Česku. Poprvé zde kapela zahrála v roce 1991 v Paláci kultury a zatím naposledy jsme ji...
Česká turistka zemřela v Malé Fatře. Uklouzla a padala terénem
Třiasedmdesátiletá česká turistka v neděli nepřežila pád ve slovenském pohoří Malá Fatra. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem, oznámila horská záchranná služba (HZS). Neštěstí se stalo v...
Jazz měl režim nejdřív za zvrhlý. Vlasta Průchová zpívala s Gottem, pak přišel trest
Její jméno dnes rezonuje spíš mezi fajnšmekry, většinoví posluchači odchovaní na generaci zpěváků 60. let asi marně loví v paměti, s jakou písní by si jméno Vlasty Průchové mohli spojit. Přitom právě...
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Ondříček se vrací k duchu Samotářů v komedii Kluci to vidí jinak než holky
Režisér David Ondříček představil na festivalu v Karlových Varech trailer ke své nové komedii Kluci to vidí jinak než holky, k níž napsal i scénář. Na produkci se podílel ředitel festivalu Kryštof...
Drag queen je pocta Heleně Vondráčkové. Doufáme, že to tak přijme, říká Jan Cina
V nezvyklé úloze se v české filmové novince Chica Checa představí Jan Cina. Hraje zde mladíka, který se věnuje fenoménu drag queen. Ve filmu tak hned dvakrát předvede vystoupení v roli Heleny...