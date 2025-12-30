Od Vláčila po Redforda. Karlovarský festival pořádá v lednu přehlídku klasiky

V pražském kině Světozor se od 15. do 17. ledna 2026 koná již čtvrtý ročník přehlídky klasických filmů KVIFF Classics, kterou pořádá mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Slavnostní zahájení obstará premiéra digitálně zrestaurovaného díla Údolí včel.
Údolí včel

Údolí včel | foto: ČFN - Jan Kuděla

David Lynch
Z filmu Příběh Alvina Straighta
Andrzej Wajda (Toronto, 7. září 2013)
Monumentální příběh mafiánské rodiny, s hvězdným obsazením Delon, Gabin,...
8 fotografií

Historické drama v režii Františka Vláčila, jehož původní distribuční slogan zněl Tragédie o věrnosti a citu, vznikalo rok po Marketě Lazarové a využilo část kostýmů a rekvizit z její slavné produkce. Nově zrestaurovaná verze Údolí včel umocní kameru Františka Uldricha, hudbu Zdeňka Lišky i nadčasovost střetu dvou mužů, vyznávajících rozdílné pojetí víry.

Program přehlídky zahrne několik výročí. Sto let od narození režiséra Konrada Wolfa připomene prostřednictvím jeho snímku Hvězdy. V nově restaurované podobě se vrátí pětasedmdesát let od premiéry Sunset Boulevard a padesát let od úmrtí Jeana Gabina vzpomene Sicilský klan.

Road movie Příběh Alvina Straighta reaguje na nedožité osmdesáté narozeniny Davida Lynche, drama Popel a démant bude uvedeno ke stému výročí narození Andrzeje Wajdy a nasazením snímku Štvanice uctí pořadatelé památku nedávno zesnulého Roberta Redforda.

Všechny filmy z aktuální nabídky projektu KVIFF Classics myslí na tuzemské i zahraniční diváky, protože se budou promítat buď v anglickém znění s českými titulky, nebo s titulky českými i anglickými.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

