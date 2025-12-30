Od Vláčila po Redforda. Karlovarský festival pořádá v lednu přehlídku klasiky

Historické drama v režii Františka Vláčila, jehož původní distribuční slogan zněl Tragédie o věrnosti a citu, vznikalo rok po Marketě Lazarové a využilo část kostýmů a rekvizit z její slavné produkce. Nově zrestaurovaná verze Údolí včel umocní kameru Františka Uldricha, hudbu Zdeňka Lišky i nadčasovost střetu dvou mužů, vyznávajících rozdílné pojetí víry.
Program přehlídky zahrne několik výročí. Sto let od narození režiséra Konrada Wolfa připomene prostřednictvím jeho snímku Hvězdy. V nově restaurované podobě se vrátí pětasedmdesát let od premiéry Sunset Boulevard a padesát let od úmrtí Jeana Gabina vzpomene Sicilský klan.
Road movie Příběh Alvina Straighta reaguje na nedožité osmdesáté narozeniny Davida Lynche, drama Popel a démant bude uvedeno ke stému výročí narození Andrzeje Wajdy a nasazením snímku Štvanice uctí pořadatelé památku nedávno zesnulého Roberta Redforda.
Všechny filmy z aktuální nabídky projektu KVIFF Classics myslí na tuzemské i zahraniční diváky, protože se budou promítat buď v anglickém znění s českými titulky, nebo s titulky českými i anglickými.