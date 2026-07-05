Stanový Tádž Mahal a mimóza ke snídani. Jak se během festivalu bydlí na Rolavě

Ráno se mezi stany line vůně instantní kávy, někde se vaří ovesná kaše, jinde se maže houska vším, co ve stanu přes den vydrží. Stanové městečko Rolava, které během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech slouží jako levnější alternativa k hotelům a penzionům, letos opět využívá velká část filmových nadšenců. Podle pracovníků recepce je letošní zájem o Rolavu zatím srovnatelný s minulými roky, i když na začátku festivalu ještě bývá dost volných míst.
„Ale vždycky tady prší, každý rok,“ poznamenává recepční, když přijde řeč na počasí, které může část návštěvníků odradit. „Stanové městečko ale stojí z velké části na lidech, kteří se sem vracejí opakovaně. Většina hostů tu tráví dva až tři dny. Najdou se ale i ti, kteří na Rolavě vydrží prakticky celý festival,“ dodává.
|
Ve frontě od půl třetí ráno. Návštěvníci festivalu prozradili, na jaké filmy čekají
Cena tu zůstává stejná jako loni — 200 korun za noc plus městský poplatek, dohromady tedy 250 korun. O něco dražší oproti minulému roku je jen nabíjení. K dispozici jsou tu sprchy, toalety i bistro, a kapacita areálu se podle potřeby může dál rozšiřovat.
Právě cena bývá jedním z hlavních důvodů, proč lidé dávají Rolavě přednost před klasickým ubytováním. Kateřina, která přijela z Náměště a ve stanovém městečku zůstává do úterý, to říká otevřeně: rozhodly hlavně finance. Zároveň ale dodává, že pobyt ve stanu má i vlastní atmosféru, která k festivalu patří. Podobně to vnímá i Štěpánka z Dobříše, která je na Rolavě už potřetí. Na pobytu pod stanem ji baví kontrast mezi ubytováním a festivalovým životem.
„Ráno se probudíme v kempu, vyjdeme ze stanu, k snídani si uděláme mimózu na pěkný rozjezd dne, a pak se oblékneme do šatů a vyrazíme do festivalového centra. Je to trochu na pankáče,“ směje se. Na Rolavě tráví tři dny, bez problémů by ale zvládla i celý týden. Stanování je pro ni běžná součást dovolené a festivalový pobyt vnímá podobně. Jako levnější, dobrodružnější a v něčem svobodnější variantu ubytování.
Rolava ale zjevně neláká jen zaryté baťůžkáře. Daniela z Plzně letos do stanového městečka zamířila poprvé, přestože do Varů jezdí opakovaně. „Dosud jsem dávala přednost hotelu, tentokrát jsme se ale se sestrami rozhodly zkusit změnu. Zatím toho nelitujeme,“ říká Daniela, který si pochvaluje čistotu i organizaci zázemí. Stanové městečko by prý doporučila i ostatním. Nejen kvůli ceně, ale i kvůli tomu, že Rolava nabízí víc než jen místo na přespání.
Dobře se tu podle některých bydlí i s dětmi. Veronika z okolí Dobřichovic se sem vrací už řadu let a dnes už na festival jezdí i se syny. Pro kluky je to dobrodružství, na které se těší, a sama Veronika říká, že se jim tu spí skvěle. „Schováme se do velkého stanu, kterému říkáme Tádž Mahal, a uvnitř si s dětmi kreslíme, čteme nebo hrajeme,“ vysvětluje s úsměvem.
|
Začátek a konec filmového festivalu zalije slunce, mezitím bude proměnlivé počasí
Právě déšť je pro Rolavu skoro samostatná disciplína. Většina pravidelných návštěvníků s ním počítá automaticky. „Tady je každý rok vždycky velký slejvák,“ zaznívá od jedné z návštěvnic, která má pro podobné situace už léty prověřený plán. Ne každý ale bere rozmary počasí s takovým klidem. Tereza z Plzně, která je ve stanovém městečku letos poprvé, zůstává jen na tři dny a přiznává, že představa, že by tu měla strávit celý festival, ji neláká. „Sdílení malého prostoru s dalšími lidmi má svoje limity. U sprch se občas tvoří fronty a v noci už bývá znát, že areálem prošly stovky lidí,“ přiznává.
A pak jsou tu ti, kteří na Rolavu dorazili spíš z nutnosti než z romantické představy o festivalovém kempování. Kamarádi Lukáš a Tomáš původně počítali s hotelem, rezervace jim ale na poslední chvíli padla, a tak skončili ve stanu. Na Rolavě zůstávají do pondělí a otevřeně říkají, že celý týden by pro ně byl už dost náročný. Největší slabinou kempu je podle nich komfort.
„Spánku se tu člověk příliš nedočká, hygiena je taková proměnlivá a ve srovnání s klasickým ubytováním je znát, že jde o nouzovější variantu. Dali bychom tomu sedm bodů z deseti,“ říkají, ale přitom se usmívají.
Kamil z Prahy, který se do stanového městečka vrací opakovaně, to bere smířlivěji: hygienické podmínky jsou podle něj zhruba takové, jaké člověk od festivalového kempu čeká. Ráno a večer je nápor, ale funguje to. Výhodou je podle něj i to, že Rolava má dobré spojení do centra a člověk si rychle zvykne, jak mezi kempem a festivalovým děním pendluje.
Stanové městečko na Rolavě patří ke karlovarskému festivalu dlouhodobě. Už v minulých letech fungovalo jako nejlevnější varianta ubytování pro návštěvníky, kteří nechtějí nebo nemohou platit hotel či penzion. Například v roce 2014 stála noc na Rolavě 80 korun plus městský poplatek a podle tehdejších informací tu v nejsilnějších dnech přespávalo až 800 lidí. Letos cena vzrostla na 250 korun za noc včetně poplatku, stanové městečko ale dál láká hlavně na dostupnost, zázemí bez nutnosti rezervace a blízkost festivalového centra. Kvůli očekávanému zájmu organizátoři letos navíc rozšířili plochu pro stanování o další louku.
|
1. července 2024