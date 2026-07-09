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Kdo uspěje v soutěži Varů? Chica Checa či Nečekaný host? Určitě zvítězí silné ženy

Mirka Spáčilová
  8:00
Jan Cina ve filmu Chica Checa

Jan Cina ve filmu Chica Checa | foto: Silk Film

Jan Cina a Pavla Tomicová ve filmu Chica Checa
Věra Janků ve filmu Chica Checa
Bára Basiková na karlovarském festivalu (6. července 2026)
Helena Třeštíková a Bára Basiková s celou delegací na červeném koberci před...
25 fotografií
Pokud na poslední chvíli nepřijde zázrak, diváckou cenu karlovarského festivalu má s nebývale vysokou známkou prakticky v kapse dokument Bára Basiková, jenž ovšem spadá do mimosoutěžních děl. V hlavní soutěži situace tak jasná není, nicméně i tady převažují blíženkyně české zpěvačky, příběhy nezdolných žen.

Mimochodem v hlasování publika následuje za Bárou Basikovou rovněž nesoutěžní portrét oscarového kameramana Robert Richardson: Bílý ďábel, tedy opět dokument věnovaný silné osobnosti. Hrané tituly s fiktivními hrdiny jako by zaostávaly, třebaže jako celek má hlavní soutěž, která se ve čtvrtek uzavírá, solidní úroveň. Ovšem vyloženě strhující podívaná se tu těžko hledá.

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Ve statistice diváckého hodnocení stojí ze soutěžních filmů nejvýše dva, domácí Chica Checa a dánský favorit Nečekaný host, jejichž vzájemný souboj se může týkat zejména hereček. V obou případech jde o rodinné příběhy, přičemž Pavla Tomicová hraje nevýbojnou vesnickou matku, která musí přijmout synovu homosexualitu i výstřední profesi drag queen, kdežto Trine Dyrholmová představuje matku - neřízenou střelu, kterou naopak musí přijmout její rodina. Neboť jí nemůže upřít právo být babičkou, byť se stává postrachem noblesních vnukových křtin, protože si přestala brát psychiatrické léky.

Jan Cina ve filmu Chica Checa
Jan Cina a Pavla Tomicová ve filmu Chica Checa
Věra Janků ve filmu Chica Checa
Bára Basiková na karlovarském festivalu (6. července 2026)
25 fotografií

Ale ve hře zůstávají ještě jiné ženské postavy, vzdorující tvrdé realitě vesměs věcně a bez hysterie. Mezi ně patří mladičká senegalská běženkyně a upjatá čtyřicátnice z filmu Za zády mi číhá lev, matka samoživitelka bojující o své děti svěřené do pěstounské péče ve snímku Šťastná rodina, slovenský Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky přihlížející sterilizacím Romek, kolumbijské matky pátrající riskantně po ostatcích svých zmizevších synů v dramatu Pět let a čtyři měsíce, žena se vzpomínkou na zneužívání v dětství z titulu Za deštěm nebo dvojice dělnic ze země, kde je lesbický vztah společensky nepřijatelný, ve filmu Padlé ovoce.

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Pokud jde o herce, skloňují se zejména dvě exoticky znějící jména. Skvělý Kida Khodr Ramadan vládne příběhu Hidžamat, jenž by se dal nazvat variací na Kmotra v prostředí rodinného klanu kosovských muslimů usídlených v Německu. Jeho navenek pevný hrdina se utápí mezi pomocí stárnoucímu otci, mladšími bratrovi s hříšnou nálepkou gaye, vlastnímu náměsíčnému synkovi, manželce stíhané vzpomínkou na srbský masakr rodičů, ale také Němce pronásledované traumatem výčitek z útěku přes Berlínskou zeď, kde ztratila svou lásku. Mimochodem ji ztělesnila Nastassja Kinski, kterou proslavily snímky Tess nebo Paříž, Texas.

Druhým často zmiňovaným adeptem herecké ceny je Ghassan Saad, představitel stárnoucího instalatéra, do nějž vkládají až příliš velké naděje sousedi ve filmu Potrubí. Pochopitelně však porotě nemusí uniknout ani výkon Jana Ciny převtěleného pod kabaretním jménem Chica Checa neboli Česká holka v Helenu Vondráčkovou.

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Dva příspěvky hlavní soutěže se ostatním poněkud vymykají zejména generačním zaměřením. Bulharské Bílé noci, černý prachy oživují téma takzvaných šmejdů, tentokrát na půdorysu jednoho velkého snu, který se rázem ocitl v troskách, neboť postarší manželé si konečně našetřili na výlet do Petrohradu za kouzlem bílých nocí, ovšem zaplatili si jej u podvodné cestovní kanceláře a zároveň Rusko vtrhlo na Ukrajinu.

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Naopak srbský titul Tři týdny staví namísto seniorů do popředí současné teenagery, kteří se vydají na školní výlet krátce po sebevraždě šikanovaného spolužáka a když uváznou v odlehlém horském hotelu, jejž doprovází bezmála hororová atmosféra, postupně vypukne mezi studenty a učiteli vypjatá až krutá konfrontace.

Popravdě i tahle dvojice snímků by ve vyrovnaném poli mohla sáhnout po některé z trofejí, které se budou ve Varech rozdílet v sobotu.

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