Trauma, které se dá přenést na celý národ
Za deštěm natočila slavná chilská režisérka a střihačka Valeria Sarmiento. V úvodu projekce byla představena jako „spisovatelka, scenáristka, skvělá a slavná střihačka“, která sestříhala téměř všechny filmy svého životního i pracovního partnera Raúla Ruize, a zanechala tak výraznou stopu na díle režiséra, jenž se zapsal do dějin světové kinematografie.
Zároveň zazněla i její slova: „Věřím, že ženy vidí svět jinak“.
Právě s tímto pohledem se Valeria Sarmiento pouští do filmu Za deštěm. Jde o příběh ženy, která si nese hluboké zranění z dětství, kdy byla sexuálně zneužitá. „Je to zranění, které se dá přenést na celý národ,“ zaznělo před projekcí.
Symbolika v každém záběru
Film slibuje prozkoumání vztahu vědomí a nevědomí a vypořádání se s traumatem. Sleduje hlavní hrdinku, která byla jako malá dívka napadena. Po letech se vrací do rodného města, místa tragédie, aby navštívila nemocnou babičku. Ve městě je ale nalezena zavražděná a znásilněná dívka. Případ zůstává otevřený a až znepokojivě připomíná to, co se kdysi stalo samotné protagonistce.
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Po formální stránce film rozhodně není bez síly. Skvěle v něm funguje hudba i kamera, která má místy až fotografický nádech. Před očima diváka vzniká koncert zvuků, obrazů a vjemů. Snímek umí vybudovat atmosféru, která se pohybuje od znepokojivé až po téměř romantickou.
Problémem je, že právě u atmosféry jako by hloubka filmu končila. Vztah mezi vědomím a nevědomím zůstává nejasný, stejně jako otázka, kdo spáchal otřesný zločin, který děj rámuje. A co je možná největší slabinou snímku: dívka, které se tragédie přihodila, zůstává po celou dobu emočně nedostupná, odtažitá a téměř nad věcí, jako by se jí celá situace vlastně nedotýkala.
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Postavy se přesouvají ze scény do scény podobně jako v některých filmech šedesátých let. Jenže zatímco tam jde spíše o stylizaci a z postav naopak tryskají emoce, napětí nebo vnitřní neklid, tady se spíš recitují jednotlivé monology a dialogy. Film se drží v chladném odstupu, který může být záměrný, ale divácky zůstává těžko prostupný.
Chladný snímek a chladné přijetí
Po skončení projekce byl sál už zčásti prázdný. Režisérka čekala v předsálí a herci během poměrně krátkého závěrečného potlesku působili nejistě, jako by sami nevěděli, jak s vlažnou reakcí publika naložit.
Za deštěm si své diváky určitě najde. Je to film vizuálně silný a postavený na ambiciózní práci s pamětí, traumatem a podvědomím. Zároveň ale ukazuje, že zařazení do Hlavní soutěže automaticky neznamená divácky přístupný film pro každého.