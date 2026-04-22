V roce 2026 si Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary připomíná dvě významná výročí – 80 let od konání prvního ročníku a jubilejní 60. ročník MFF Karlovy Vary.
Jako druhý nejstarší filmový festival na světě patří karlovarský mezi evropské přehlídky tzv. první vlny poválečného trendu evropských filmových soutěží.
Před 80 lety, od 1. do 15. srpna 1946 proběhl první, tehdy ještě nesoutěžní ročník filmového festivalu s mezinárodní účastí, o jehož pořádání se podělila lázeňská města Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Konal se dříve než inaugurační ročníky festivalů v Cannes nebo Locarnu a předcházel rovněž i obnovenému 7. ročníku nejstaršího filmového festivalu na světě v Benátkách (založen 1932, obnoven 1946).
Program KVIFF 2026
Nesoutěžní sekce
Středobodem každého ročníku je Hlavní soutěž, kde se filmy utkávají o prestižní Křišťálový glóbus. Konkrétní výběr soutěžních filmů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2026 bude znám v červnu.
Doprovodný program KVIFF 2026
Doprovodný program letos výrazně akcentuje připomínku jeho osmdesátileté historie.
- Výstava fotek venku
Bohatou historii festivalu připomene výstava fotografií KVIFF 60/80 (1946–2026) přibližující především méně zmapované období jeho vzniku, dobovou atmosféru předrevolučních ročníků i zásadní momenty či hosty. Na třiceti panelech umístěných ve venkovním prostoru mezi ikonickými festivalovými místy, hotely Pupp a Thermal, budou mít návštěvníci možnost symbolicky projít jeho osmdesátiletou historii a proměny v čase.
- Speciální projekce filmů
Tradiční programová sekce Návraty k pramenům bude v letošním roce orientována na významné tituly z festivalové historie.
- Mimořádná festivalová předpremiéra v Mariánských Lázních
Organizační strukturu prvního festivalového ročníku připomene mimořádná předpremiéra vybraného snímku z programu letošního ročníku, která se uskuteční 1. července v historické budově Městského divadla v Mariánských Lázních.
- Výstava fotek s Václavem Havlem
Karlovarský festival v uplynulých třiceti letech podporovala řada významných osobností. Patřil k nim mimo jiné režisér Miloš Forman, ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a prezident Václav Havel.
Při příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla připomene fotografická expozice v hotelu Thermal jeho návštěvy a setkání s mnoha světovými filmaři jako vyjádření díků za dlouholetou podporu a přízeň, které prezident, spisovatel a dramatik karlovarskému festivalu poskytoval.
Cena pro Magdu Vášáryovou. Karlovarský festival představil svůj šedesátý ročník
MFF Karlovy Vary 2026 a Návraty k pramenům
Speciální edice populární sekce bude letos obsahovat 20 pečlivě vybraných filmů z předchozích ročníků soutěžní přehlídky.
- Mezi „karlovarskými“ filmy s datem výroby od roku 1946 až do nedávné historie se objeví například mistrovský opus britské dvojice Michael Powell a Emerich Pressburger Otázka života a smrti, který v Československu poprvé obdivovali festivaloví návštěvníci v srpnu 1947.
- O více než dvacet let později, v roce 1970 si nejvýznamnější festivalovou cenu pro nejlepší film osobně převzal krajan ikonického dua Ken Loach za obdivované drama Kes.
- Už od svých počátků byl festival umístěný do západních Čech vřelým domovem pro to nejlepší z mexické kinematografie. Titán tamní filmové režie Emilio Fernández poslal své filmy do Karlových Varů hned několikrát, mimo jiné v roce 1948 proslulé Río Escondido.
- Festivalu se vícekrát účastnila i legenda východoněmeckého filmu Konrad Wolf, jeho neobyčejné drama Lissy získalo jednu z hlavních cen v roce 1957.
- Barvy tehdejšího Československa bude hájit drama Obžalovaný, držitel Velké ceny na MFF KV 1964 natočený pozdější oscarovou dvojicí Ján Kadár a Elmar Klos, a ceněný snímek Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni, který osobně uvede Magda Vášáryová. Legendární trezorové podobenství si skutečnou premiéru odbylo více než dvacet let po natočení na MFF KV 1990.
- Za nedochovanou byla dlouho považována kopie jednoho ze zásadních snímků australské filmové historie, dobrodružného dramatu Kapitán Thunderbolt. Až do roku 2024, kdy byla nalezena 35mm kopie v původní nezkrácené délce v českém Národním filmovém archivu.
- Letošní slavnostní Návraty k pramenům dále připomenou premiéru filmu novozélandského režiséra Cecila Holmese v soutěži 7. MFF KV v roce 1952.
Extase, Oldřich Nový i nahý muž na jevišti. Připomeňte si plakáty MFF Karlovy Vary
Vstupenky na KVIFF: jak a kde koupit?
Na filmy v Karlových Varech se dostanete dvěma způsoby – buď si koupíte jednotlivé vstupenky, nebo si pořídíte Festival Pass, který nabízí širší možnosti. V klasické podobě bude v prodeji na festivalových pokladnách.
Festival Pass zahrnuje:
Filmy je možné navštívit také bez předem zakoupené vstupenky. Přibližně pět minut před začátkem projekce se uvolněná místa nabízejí čekajícím divákům podle pořadí. Tento způsob vstupu však není garantovaný a závisí na aktuální obsazenosti sálu.
Kromě klasické varianty bude k dispozici také digitální Festival Pass+, který zjednoduší rezervace a orientaci v programu.
Pro nákup vstupenek a správu rezervací pořadatelé doporučují oficiální aplikaci Vodafone KVIFF Guide. Aplikace je dostupná pro iOS i Android a nabízí kompletní katalog filmů a trailerů, aktuální program festivalu, vysílání oficiální festivalové televize i přehled doprovodných akcí. Registrovaní uživatelé si mohou sestavit vlastní program a ukládat oblíbené tituly.
Jak se dostat na filmový festival Karlovy Vary?
- Vlakem nebo autobusem: Do Karlových Varů se pohodlně dostanete vlakem i autobusem, nádraží je pěšky 15 minut od hotelu Thermal. Pro akreditované návštěvníky jsou k dispozici sdílená kola a festivalové autobusové linky.
- Autem: Řada hotelů včetně hotelu Thermal se nachází v pěší zóně. Ověřte si možnosti parkování u vašeho ubytovacího zařízení. Využít můžete také veřejné placené parkoviště.
KVIFF 2025 obrazem
Parkoviště v blízkosti hotelu Thermal:
- parkoviště Tržnice
- parkoviště, Varšavská ulice
- podzemní garáže, nám. Dr. Milady Horákové
- parkoviště u Horního nádraží, ulice Nákladní
- parkoviště Dolní nádraží, ul. Západní
- parkoviště Nábřeží Jana Palacha
Parkoviště v blízkosti Grandhotelu Pupp:
Kde se promítají filmy na KVIFF?
Vizuál letošního ročníku KVIFF
Jubilejní 60. ročník MFF Karlovy Vary pozve všechny návštěvníky na červený koberec. Právě ten totiž inspiroval letošní vizuál festivalu. Jeho autorem je Jonatan Kuna, ve spolupráci s Alešem Najbrtem.
„Přemýšleli jsme tentokrát, co by nejlépe vyjádřilo oslavu osmdesáti let existence festivalu a jeho 60. ročník, a rozhodli jsme se pro symboliku červeného koberce. Navrhli jsme ho v maximální jednoduchosti tak, aby mohl vyvolat různé asociace i interpretace a symbolizovat festival,“ říkají Jonatan Kuna a Aleš Najbrt ze Studia Najbrt.
Festivalové projekce probíhají v několika sálech hotelu Thermal a v dalších kinech po celých Karlových Varech, vše v pěší vzdálenosti.
Kina v Hotelu Thermal
- Velký sál (1131 sedadel)
- Malý sál (243 sedadel)
- Kongresový sál (264 sedadel)
- Kinosál A (70 sedadel)
- Kinosál B (70 sedadel)
- Kinosál C (63 sedadel)
Další kina
- Kino Drahomíra, Vítězná 48, Karlovy Vary (123 sedadel)
- Kino Čas, T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary (218 sedadel)
- Karlovarské městské divadlo, Nová Louka 22/1, Karlovy Vary (296 sedadel)
- Divadlo Husovka, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary (96 sedadel)
- Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary (416 sedadel)
- Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary (198 sedadel)
- Císařské lázně, Císařské lázně, Karlovy Vary (283 sedadel)
Kdo byli hosté loňského ročníku KVIFF 2025?
Největší hvězdou loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byl americký herec Michael Douglas, který se do Karlových Varů vrátil po sedmadvaceti letech. Osobně uvedl restaurovanou verzi oscarového snímku Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana. Publikum si získal, když poznamenal: „Jsem tu tři hodiny a už jsem měl kachnu a plzeň.“
Do Varů dorazila také řada dalších výrazných osobností světového filmu. Mezi hosty se objevili Dakota Johnson, Stellan Skarsgård, Vicky Krieps nebo Peter Sarsgaard.
Karlovarský festival má bohatou historii návštěv světových hvězd. V minulých letech jej poctili svou účastí například Leonardo DiCaprio, Renée Zellwegerová, Johnny Depp, Willem Dafoe či Uma Thurmanová a mnoho dalších.