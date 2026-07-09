Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Pavel přijel k Městskému divadlu krátce před jednou hodinou odpoledne za doprovodu první dámy Evy Pavlové. Krátce pohovořil s výkonným ředitelem Kryštofem Muchou a následně i s českým moderátorem a hercem Markem Ebenem, který se prezidenta zeptal, na jaký film by šel, pokud by si mohl sám vybrat.
Poté se Pavel odebral do sálu na projekci snímku Šeptej režiséra Davida Ondříčka. Ten si letos připomíná třicet let od svého vzniku. Dnes už kultovní film zachytil atmosféru klubové scény poloviny devadesátých let i tehdejší generační pocit svobody a hledání vlastního místa.
Příběh sleduje Annu, kterou ztvárnila Tatiana Dyková, jež přijíždí z venkova do Prahy a postupně proniká do života nové skupiny přátel. Výraznou součástí filmu je i hudba skupiny Colorfactory. Dyková se projekce taktéž zúčastnila.
Prezident Petr Pavel je pravidelným festivalovým hostem. V loňském roce dorazil přímo do dějiště a zúčastnil se slavnostního zakončení, které tradičně probíhá v hotelu Thermal. Tehdy doprovázel vdovu po zesnulém dlouholetém prezidentovi festivalu Jiřím Bartoškovi.