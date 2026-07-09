Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Veronika Pitthardová
  12:59
Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci snímku Šeptej. (9. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pavel přijel k Městskému divadlu krátce před jednou hodinou odpoledne za...
Prezident Petr Pavel na festivalu v Karlových Varech. (9. července 2026)
Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...
Pavel přijel k Městskému divadlu krátce před jednou hodinou odpoledne za...
199 fotografií
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na festivalu promítá v sekci Zvláštní uvedení. Ve Varech se prezident zdrží i večer, kdy ho čeká briefing.

Pavel přijel k Městskému divadlu krátce před jednou hodinou odpoledne za doprovodu první dámy Evy Pavlové. Krátce pohovořil s výkonným ředitelem Kryštofem Muchou a následně i s českým moderátorem a hercem Markem Ebenem, který se prezidenta zeptal, na jaký film by šel, pokud by si mohl sám vybrat.

Poté se Pavel odebral do sálu na projekci snímku Šeptej režiséra Davida Ondříčka. Ten si letos připomíná třicet let od svého vzniku. Dnes už kultovní film zachytil atmosféru klubové scény poloviny devadesátých let i tehdejší generační pocit svobody a hledání vlastního místa.

Pavel přijel k Městskému divadlu krátce před jednou hodinou odpoledne za doprovodu první dámy Evy Pavlové. (9. července 2026)
Prezident Petr Pavel na festivalu v Karlových Varech. (9. července 2026)
Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci snímku Šeptej. (9. července 2026)
Pavel přijel k Městskému divadlu krátce před jednou hodinou odpoledne za doprovodu první dámy Evy Pavlové. (9. července 2026)
199 fotografií

Příběh sleduje Annu, kterou ztvárnila Tatiana Dyková, jež přijíždí z venkova do Prahy a postupně proniká do života nové skupiny přátel. Výraznou součástí filmu je i hudba skupiny Colorfactory. Dyková se projekce taktéž zúčastnila.

Prezident Petr Pavel je pravidelným festivalovým hostem. V loňském roce dorazil přímo do dějiště a zúčastnil se slavnostního zakončení, které tradičně probíhá v hotelu Thermal. Tehdy doprovázel vdovu po zesnulém dlouholetém prezidentovi festivalu Jiřím Bartoškovi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy

Harvey Keitel se baví na červeném koberci (3. července 2026)

Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...

Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce

Zpěvačka Annet X zaujala během úvodu červeného koberce (3. července 2026).

V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...

9. července 2026  12:59

Dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato se nebojí AI ani básnických obratů

Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Ve středu 8. července měl na karlovarském festivalu českou premiéru film Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki. Projekci snímku, který má cenu z Berlinale za nejlepší...

9. července 2026

Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart

Někdejší popová hvězda Bonnie Tyler přijede do Ostravy, Brna a do Prahy.

Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z...

9. července 2026  11:21

VE VARU S MIRKOU: O tuši a o duši, skryté porno pro teenagery a mrtvoly na cestě

Premium
Momenty karlovarského festivalu (6. července 2026)

Porotám ve čtvrtek začne nejtěžší práce, po poslední soutěžní projekci začnou volit vítěze festivalu. I když pokud jde o skutečně úmornou dřinu, trofej by zasloužil festivalový řidič, který jen v...

9. července 2026

Točník bude při zahájení Hradů CZ hýřit muzikou. Mirai zahrají „v obýváku“

Mirai na festivalu Hrady CZ

Nejen o tom, že život je jako Yahoda, že je Touha zázrak, že Trautenberk dokáže kromě sekýrování čeládky i rozezpívat davy a že Zlatokopkám „ide iba o love“, se budou moci o následujícím víkendu...

9. července 2026  8:12

Kdo uspěje v soutěži Varů? Chica Checa či Nečekaný host? Určitě zvítězí silné ženy

Jan Cina ve filmu Chica Checa

Pokud na poslední chvíli nepřijde zázrak, diváckou cenu karlovarského festivalu má s nebývale vysokou známkou prakticky v kapse dokument Bára Basiková, jenž ovšem spadá do mimosoutěžních děl. V...

9. července 2026

Juliette Binocheová přijela do Varů. Uvede tři filmy a převezme Křišťálový glóbus

Juliette Binoche

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přivítal jednu z nejvýraznějších evropských hereček současnosti. Francouzská hvězda Juliette Binocheová převezme na závěr festivalu...

9. července 2026  6:37

Den tří hvězdných hereček. Na festival do Varů dorazily Binoche, Kinski i Vášáryová

Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp...

Francouzská herečka Juliette Binoche přiletěla do Karlových Varů. Na festivalu převezme Křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii. Festival večer v hlavní soutěži představil drama Hidžamat...

8. července 2026  20:22,  aktualizováno  21:05

Zemřel pěvec Martin Matoušek, výrazné osobnosti české opery bylo 53 let

Martin Matoušek v roli Silvia s Jarmilou Baxovou jako Neddou při generální...

Ve věku 53 let zemřel ve středu barytonista Martin Matoušek, jedna z výrazných osobností české operní scény. O jeho úmrtí informovalo Národní divadlo.

8. července 2026  20:43

Fotky svých dětí nesdílím. Dokument doplnila aplikace, která radí rodičům

Na karlovarském festivalu měl premiéru dokument režiséra Martina Pavola Repky...

V sobotu měl na karlovarském festivalu premiéru dokument režiséra Martina Pavola Repky Zpráva pro rodiče. Snímek o sdílení fotografií dětí na sociálních sítích doprovodila debata o rizicích takového...

8. července 2026

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Papež i Jožin z bažin. DJ v kolárku zavítal na mši a pak to rozjel na Beats for Love

Portugalský duchovní a DJ Parde Guilherme

V kostele splyne s prostředím, z tanečního parketu ho však okamžitě rozeznáte podle kolárku a chytlavých mixů s duchovními motivy. Portugalský DJ Padre Guilherme se závěrečný den ostravského...

8. července 2026

Od foukače po rytce. Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel práci sklářů

Herec a režisér Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel i práci rytce. Měl při...

Americký herec a režisér Jesse Eisenberg nejenže dostal Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ve volných chvílích si našel čas i i na návštěvu renomované karlovarské sklárny...

8. července 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.