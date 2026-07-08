Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Knihy představovali zástupci nakladatelství, u nichž jednotlivé tituly vychází, a to formou interaktivní talkshow moderované Niki Théron, manažerkou pro mezinárodní a filmové projekty Frankfurtského knižního veletrhu.
Producentům představila osm knih, jejichž filmová práva jsou aktuálně k dispozici. „Do prvního ročníku Book to Screen at KVIFF se přihlásilo více než 70 zájemců ze 14 zemí. Vybrat jen osm nebylo jednoduché, ale finální selekce skvěle odráží rozmanitost regionu geograficky, žánrově i tematicky, od ambiciózních historických románů a folk hororu po dětské příběhy a odvážné současné hlasy. Těšíme se, že představení těchto příběhů v Karlových Varech pomůže otevřít cestu novým partnerstvím napříč knižní a filmovou branží v celé střední a východní Evropě,“ uvedla Théron hned na úvod.
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Book-to-Screen. Karlovarský festival chce posílit vztahy filmového a knižního světa
Právě na propojování obou světů klade zvláštní důraz. Théron důraz i v úvodu celé akce. „V jednom sále se dnes sešli lidé z nakladatelského i filmového prostředí. Právě o tom celý náš projekt je: propojovat vás, spojovat oba obory a otevírat prostor pro novou spolupráci, zvlášť ve střední a východní Evropě,“ dodala.
Autobiografie i folk horor
Mezi osmi vybranými tituly nechyběly ani dva české. Výraznou pozornost vzbudila především kniha Skutečná cesta ven od Patrika Bangy, kterou ve Varech představila Michaela Dermauw z nakladatelství Host. Autobiograficky laděný příběh sleduje Bangovo dětství a dospívání na pražském Žižkově konce osmdesátých a divokých devadesátých let v prostředí romské komunity, ale také chudoby, rasismu, policejního násilí a sociálního vyloučení.
Odpovídá Radek Banga
Proč je podle vás vaše kniha dobrá ke zfilmování?
Co pro vás znamená, že se kniha dostala do výběru Book to Screen?
Chtěl byste mluvit do scénáře nebo do toho, jak by film měl vypadat?
Jak byste si hotový film představoval? Jaká by měla být jeho atmosféra?
A kdybyste mohl vybírat herce nebo herečku, kdo by v tom filmu hrál?
Dermauw Bangovu knihu popsala jako svědectví o dětství poznamenaném odmítáním a předsudky, ale zároveň jako mimořádně silný příběh cesty ven z předurčenosti. Banga v ní zachycuje, jak se z velmi těžkých podmínek postupně dostal k novinařině i hudbě, a jak dokázal využít příležitosti, které se mu naskytly. Právě spojení tvrdé osobní zkušenosti a pozdějšího vzestupu dělá podle vydavatele ze Skutečné cesty ven silný filmový materiál.
Druhým českým zástupcem je kniha spisovatelky Zuzany Říhové s názvem Cestou špendlíků nebo jehel. Ve Varech ji odprezentovala Gabriela Kiszová z nakladatelství Argo.
Sleduje manžele Bohumila a Bohumilu, kteří se se synem odstěhují z Prahy na venkov v naději, že tam najdou klidnější život a nový začátek. Jejich představa o úniku do přírody se ale rychle rozpadá: vesnice je uzavřená a nevlídná, dům stojí stranou od ostatních a místo slibovaného klidu přichází čím dál silnější pocit tísně. Zlom nastane ve chvíli, kdy manželům zmizí syn, a jejich pobyt se promění v zoufalé pátrání i střet s vesnickou komunitou, jejíž motivace zůstávají nejasné.
Vydavatel u Říhové vyzdvihuje hlavně kombinace psychologického thrilleru, rodinného dramatu a středoevropského folkloru. Nakladatel ji označuje za psychologicky komplexní thriller zakořeněný ve středoevropské lidové imaginaci, který může oslovit současný trh s náročnějším hororem i prestižní žánrovou tvorbou.
Odpovídá Gabriela Kiszová
Jak byste si představovala filmovou podobu knihy Zuzany Říhové?
Máte pocit, že by film mohl příběhu dodat ještě jinou, zajímavou rovinu?
Takže až, a pokud, bude kniha jednou na plátně, budeme se všichni bát?
První ročník Book to Screen tak do Karlových Varů přinesl formát, který se nesoustředí jen na hotové filmy, ale i na jejich možné budoucí předobrazy. Místo klasické festivalové prezentace nabídl setkání literatury a audiovize v okamžiku, kdy jsou příběhy ještě na papíře, ale už hledají svou další podobu.