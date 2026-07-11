Všichni hvězdní hosté by chtěli točit příští znělku, líčí ředitel festivalu Kryštof Mucha

Zcela jednoznačné nadšení vládlo nad kolekcí hereckých hvězd, počínaje Dustinem Hoffmanem a konče Kevinem Baconem. Že někteří z nich nebyli médiím více k dispozici, vysvětlil výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha: „Hodně záleží na jejich mluvčích. V případě Hoffmana to byla podmínka účasti, naopak s Baconem a jeho blízkými byla nejrychlejší domluva, sami chtěli právě do Varů se svým Rodinným filmem přijet.“
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Navíc všichni letošní zahraniční hosté by rádi natočili některou z příštích festivalových znělek, takže podle Muchy nastala paradoxní situace, kdy větší problém než přesvědčit hvězdy bude najít termín, ve kterém na ně bude mít čas režisér Ivan Zachariáš.
Jisté kontroverze se týkaly přidružených sponzorských akcí, které občas zabíraly až příliš prostoru na úkor běžného provozu města. „Víme o tom, lidí totiž přibývá, takže každý rok o tom diskutujeme s nimi i s radnicí,“ uvedli pořadatelé s dovětkem, že podobnou situaci, jak kvůli sponzorům neztratit kontrolu nad městem, řešil i festival Sundance.
Jen úvodní koncert sledovalo na čtyřicet tisíc fanoušků, celková návštěvnost festivalových kin se drží nad sto třiceti tisíci diváků; více ani kapacity sálů neumožňují. „Máme i stížnosti, že se lidé nedostali do kina, ale když je prověřujeme, zjistíme, že nevyužili možnosti jít na jiné filmy nebo že z dvanácti požadovaných lístků nakonec osmkrát uspěli. Samosebou deset tisíc zájemců o Absolventa se do sálu nevejde,“ komentovali pořadatelé.
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Jisté napětí v „umělecké bublině“ budila přítomnost ministra kultury Oty Klempíře, spojovaného s plánem přechodu financování České televize od koncesionářských poplatků ke státnímu rozpočtu. „Budiž mu ke cti, že nešel na zahájení festivalu, aby zbytečně nejitřil emoce,“ ocenil Mucha s tím, že obecně se festival snaží držet vůči politice odstup.
Šéf produkce Petr Lintimer připomněl navenek neviditelné, ale podstatné změny, kterými prošel festivalový hotel Thermal, a ujistil, že budou pokračovat, od digitalizace sálů po úpravu venkovních prostor, kde se letos osvědčil prodloužený červený koberec. Mají také ujištění ministryně financí Aleny Schillerové, že Thermal zůstane v rukou státu, čímž zaručuje festivalu bezpečnou kontinuitu.