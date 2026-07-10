Před Pupp přibyla deska Jiřího Bartošky. Zařadil se po bok Gotta či Petra Velikého

Před hlavním vchodem do Grandhotelu Pupp v Karlových Varech přibyla nová bronzová deska se jménem, bez nějž si novodobou historii karlovarského festivalu lze představit jen stěží. Jiří Bartoška se nově zařadil na tamní Chodník slávy, který hotel věnuje svým významným hostům.
Podle marketingové zástupkyně Grandhotelu Pupp Martiny Hlaváčkové jde o hotelový projekt týkající se osobností, které v Puppu pobývaly. „Jedním z významných hostů byl samozřejmě i Bartoška,“ uvedla.
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Chodník slávy leží jen několik metrů od hlavního vchodu do hotelu. Zdobí ho sedmdesát bronzových desek se jmény slavných hostů. Nejde přitom jen o filmové hvězdy. Své destičky tu mají významní panovníci, státníci i osobnosti kultury a umění.
Pupp sám svou vazbu na filmový svět zdůrazňuje velmi silně. Připomíná, že už více než půl století je během festivalu dějištěm části programu, legendárních večírků a hlavně zázemím pro jeho největší hosty. Na seznamu slavných jmen, která jsou s hotelem spojena, figurují například Gregory Peck, Michael Douglas, Robert Redford, Sharon Stone, Helen Mirrenová, Uma Thurmanová, John Travolta nebo Daniel Craig. Z českých a československých osobností hotel zmiňuje například Miloše Formana, Magdu Vášáryovou, Ivu Janžurovou, Theodora Pištěka nebo Aňu Geislerovou.
Vedle nich jsou to i další významné nefilmové osobnosti. Najdete zde Karla Čapka, Petra Velikého, Fryderyka Chopina, Jurije Gagarina či třeba Karla Gotta.
Bronzové desky jsou zasazené přímo do žulové dlažby před hotelem. Všechny vznikají slévárenskou prací vytvořenou v jednotném korporátním designu hotelu. Instalují se stavebním zapuštěním do chodníku. Nejprve se vyjme stávající kamenná dlaždice odpovídajícího rozměru, následně se v podkladu připraví přesné lůžko pro novou desku. Ta se pak chemicky i mechanicky ukotví pomocí speciálních lepidel a čepů a nakonec se zarovná tak, aby byla v jedné rovině s okolní dlažbou a netvořila bariéru pro chodce.
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Ta nejnovější patří právě Bartoškovi a je jedním z dalších míst, která si dlouholetého prezidenta festivalu připomínají. Jubilejní 60. ročník festivalu je teprve druhým, který se odehrává bez muže, jenž po tři dekády určoval jeho podobu a pomohl z něj vybudovat mezinárodně respektovanou přehlídku. Festival Jiřího Bartošku dál uvádí jako prezidenta in memoriam a jeho přítomnost je ve Varech patrná i mimo oficiální program.