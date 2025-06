Ubytování Město Karlovy Vary a festival nabízejí celou škálu ubytovacích možností, od pětihvězdičkových hotelů v blízkosti kolonád až po festivalové stanové městečko. Stanové městečko: Ubytování je možné od čtvrtka 3. července 2025 od 15:00 do neděle 13. července 2025 do 10:00.



Nachází se v areálu Rolava.





Předběžná rezervace ani registrace není nutná, rezervace na parkoviště se nepřijímají, platba pouze v hotovosti.







Ceník Last minute Návštěvníci mají možnost využít neobsazené kapacity v hotelích různých kategorií se slevou až 50 % (ze standardní ceny pokoje). Rezervace bude spuštěna koncem června 2025. Facebook Na stránce Ubytování na MFF Karlovy Vary najdete nabídky a poptávky soukromých osob.