Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary každoročně přichází s novou vizuální identitou, která zahrnuje originální témata, hosty, znělky i plakáty. První ročník festivalu se konal v roce 1946 a už tehdy vznikl oficiální plakát, jehož autorem byl František Přikryl. Od té doby se vizuální styl Varů výrazně proměňoval – odrážel jak dobové trendy, tak vývoj samotného festivalu.

Jak se filmové Vary promítly do plakátů během let? Podívejme se společně do historie.