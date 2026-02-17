Kolem filmu, který se volně inspiroval případem Bohumila Kulínského, odsouzeného za zneužívání nezletilých členek souboru Bambini di Praga, se vynořily kontroverze už po loňské premiéře na karlovarském festivalu. Ohradila se proti němu jedna z Kulínského obětí, respektive její bratr. Producent snímku Jiří Konečný po předávání cen filmové kritiky iDNES.cz v rozhovoru potvrdil, že čelí žalobě.
Kulínského oběť nyní na Konečného vyjádření reaguje. Její advokát zaslal médiím dokument, kde žena v sedmi bodech vyvrací údajné nepravdy. „Shoda není pouze v křestním jméně. V roce 1992, kdy se film odehrává, mi bylo stejně jako hlavní postavě 13 let. V daném období neexistuje jiný doložený případ třináctileté dívky, kterou by Bohumil Kulínský zneužíval,“ uvádí například ve vyjádření, které je veřejně k vidění i na Instagramu.
Žena se tak ohradila proti tvrzení, že se Sbormistr jen obecně inspiruje různými kauzami a neodkazuje ke konkrétnímu člověku. Tvůrce filmu Ondřej Provazník ji prý opakovaně ujišťoval, že žádný takový film se nechystá a že připravovaný snímek má být obecný příběh bez podobnosti s konkrétním sborem.
S producentem Konečným žena nesouhlasí také v tom, že se na něj obrátila s žádostí o mimosoudní vyrovnání ve výši 10 milionů korun a že žádala zákaz uvádění filmu v České republice. V nynější žalobě prý pouze chce, aby u nás snímek nebyl uváděn televizním vysíláním. To by podle ní provázela masivní kampaň, jež by oběti Bohumila Kulínského ještě více poškozovala.
Dopis na její podporu podepsalo několik tváří české filmové tvorby, mezi nimi například režisérky Helena Třeštíková, Zuzana Kirchnerová a Beata Parkanová, režiséři Vladimír Michálek, Jan Těšitel nebo Ivo Bystřičan.
Za hranou základní empatie, míní oběť
Kulínského někdejší oběť dále zdůrazňuje, že nesouhlasí s obviňováním rodičů. „...nic nezanedbali a nenesou žádnou vinu. Všechny útoky na ně jsou pro ně a i pro mě extrémně bolestivé a jsou za hranou základní empatie. Za celou dobu pobytu ve sboru jsem nezažila nikoho z rodičů, že by se jakýmkoliv způsobem snažil dítěti zařídit lepší podmínky ve sboru,“ dopsala pod příspěvek na Instagramu.
„Žádám tímto tvůrce i veřejnost: nechte moji rodinu a rodiny dalších bývalých členek na pokoji,“ pokračovala a napsala, že i samotní rodiče berou vznik filmu velmi těžce.
„I jim to zcela otočilo život naruby a opět zhmotnilo obrovskou bolest. Navíc film vnímají jako výsměch do tváře, bagatelizaci závažnosti činů B.K., jeho odpovědnosti a viny, a ocenění filmu berou jako netečnost veřejnosti a filmových akademiků.“
Ve vyjádření pro média se žena dále skrze svého advokáta vyjádřila ke spekulacím, že za kauzou stojí primárně její bratr, který pracuje taktéž ve filmovém průmyslu. „Můj bratr je úspěšný producent a nemá zapotřebí s nikým soupeřit. O. Provazníka a J. Konečného bral jako respektované kolegy. Do doby, než zjistil, že nás obelhali,“ píše.
Producent snímku Jiří Konečný už dříve spor s obětí Kulínského komentoval: „Podle nás má film osvětovou a edukační rovinu, proto právě do televize veřejné služby patří.“
Konečný dále řekl, že se odpovědnosti nevyhýbá. Oběti ale podle jeho slov trpí nejvíce tichem a nečinností okolí. „Každý, kdo na Sbormistrovi pracoval, ví, že se skutečným osudem konkrétní dívky nemá nic společného,“ míní.
Na aktuální výhrady reagoval pro iDNES.cz režisér Ondřej Provazník. Film Sbormistr není podle něj pouze o sexuálním zneužívání, ale i o komplikovaném vztahu sourozenců.
„Postavy sester Karolíny a Lucie, dvou hlavních charakterů filmu, jsou ryze fiktivní. Karolína ve filmu je ‚modelová oběť‘ - složili jsme ji ze zkušeností mnoha dívek z kauzy Bambini di Praga i dalších případů. To, že ke zneužívání docházelo na soustředěních, na pokojích na zájezdech, v sauně, nebo na horách, věk obětí mezi 12-16, to jsou bohužel obecně známá fakta z médií. Zásadní rozdíl je v tom, že film stojí na vztahu dvou sester, zatímco paní Karolína sestru nemá,“ uvedl Provazník.
Podobnosti s lokalitami režisér vyloučil. Podle něj se děj neodehrává v žádné konkrétní lokaci: „Naprosto respektuji, že se v příběhu může v některých aspektech vidět vzhledem k tomu, co prožila. Ale stejně tak by se tam mohly, bohužel, vidět další oběti.“
Provazník opakovaně prohlásil, že s obětí mluvil pouze v souvislosti s použitím jména Karolína. Její příběh prý před tím neznal a nemluvil s ní o něm. „Před naším telefonickým hovorem se s paní sešla naše společná známá, aby jí scénář převyprávěla předtím, než zavolám. (...) Řekl jsem jí, že inspiraci beru z mnoha zdrojů a směřuji k co nejobecnější výpovědi. Za tím si stojím – nejde o dokumentární rekonstrukci konkrétního případu,“ vysvětluje.
Režisér také odmítá, že by za krachem mimosoudního vyjednávání stála nečinnost tvůrců, a naopak popisuje sérii stupňujících se požadavků ze strany oběti a jejího okolí. Podle režiséra se tvůrci opakovaně pokoušeli o schůzku, bratr Karolíny však jednání podmínil tím, že se tvůrci předem vzdají veškerých výnosů z filmu. „Nabídli jsme mediaci – druhá strana ji odmítla,“ napsal Provazník.
Dodal, že zatímco tvůrci čekali na reakci k návrhu omluvy čtyři týdny, sami dostali na odpověď pouhé čtyři dny. Celý proces tak podle něj nepůsobil dojmem, že by se druhá strana skutečně chtěla domluvit.
Režisér na závěr odmítl i obviňování obětí. „Rodiče obětí z ničeho neobviňujeme. Náš film naopak ukazuje, jak je manipulace predátora pro okolí nečitelná a zrádná. V našem vzdělávacím programu Společně proti Groomingu pouze upozorňujeme, že v prevenci mají hlavní roli dospělí, protože mají na rozdíl od dětí účinnější nástroje, jak zasáhnout. Film činy predátorů v žádném případě nebagatelizuje, ale varuje před nimi,“ doplnil.