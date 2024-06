Nejlepší lék pro Jiřího Bartošku? Určitě karlovarský festival, říká Kryštof Mucha

Jiří Bartoška letos slaví třicet let s festivalem, jeho výkonný ředitel Kryštof Mucha jen o tři méně. „Byl to náročný, ale dobrý rok. Festival je pro sponzory stále atraktivní, ale musíme být opatrní, abychom to nepokazili a všichni dostali prostor, který potřebují. Umím si představit, že by mohl být trochu větší přísun veřejných peněz, ale to spíše ze strany města Karlovy Vary a Karlovarského kraje,“ uvedl v prvním speciálním festivalovém rozhovoru s Monikou Zavřelovou.