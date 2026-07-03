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„Když jsme se vraceli z Cannes, vylezli jsme v Praze z letadla, nasedli do autobusu a mně pípnul e-mail, že Dustin Hoffman to potvrzuje. V tom autobuse, kde jsou všichni spíš skleslí, jsme se najednou začali plácat po ramenech. Je to totiž opravdu výjimečné: často zažijete před festivalem tolik příprav na něco, co pak nevyjde,“ popisuje Kryštof Mucha největší letošní radost.
A odhaluje, že Dustin Hoffman byl také vysněným hostem prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, který zemřel loni v květnu. „Byl by to hezký moment, kdybychom mu to ještě mohli přijít říct do kanceláře, že to Dustin potvrdil,“ dodává. Ačkoliv už se nic takového nemůže stát, Jiří Bartoška zůstává v Panské ulici v Praze, kde sídlí pořadatelé festivalu, neustále přítomen. Z jeho kanceláře udělali druhou zasedačku, které přezdívají „bartoškárna“ a kde visí jeho velký obraz.
Radost by měl Bartoška podle obou i z Juliette Binoche, která rovněž převezme Křišťálový glóbus. Byla totiž vysněnou návštěvou hlavně pro dlouholetou uměleckou ředitelku Evu Zaoralovou, milovnici románských kultur a francouzského i italského filmu. „Ta by se radovala s námi,“ míní Och.
Řeč v rozhovoru přišla i na další letošní hvězdu – Kevina Bacona a takzvané „Bacon’s Law“. Jde o teorii z devadesátých let, podle níž každého herce na světě dělí od Kevina Bacona nanejvýš šest rolí. Kryštof Mucha, který je taktéž příležitostný herec, si tipuje, že jeho „číslo je tak tisíc“. Skutečnost je ale mnohem nižší – pouhé tři. S Baconem ho spojuje Sebastian Koch (hrál Ve stínu), Tom Hanks (hrál s Kochem v Mostu špionů a s Baconem v Apollu 13).
A protože se letos slaví kulatý ročník – nezapomíná se ani na pilíře festivalové paměti. Letos totiž ocení plaketou dvě legendy filmové žurnalistiky, Mirku Spáčilovou a Věru Míškovou, které kdysi pomohly Varům v boji o přežití.
Historii festivalu pak připomíná i výstava, která vznikla na kolonádě mezi Thermalem a Puppem. Mapuje bohatou historii festivalu, který přežil padesátá léta, novou vlnu i dobu, kdy se stát jeho pořádání vzdal. Nejvíc však přitom překvapí, jak se některé problémy pořadatelů nemění – i desítky let zpátky se řešily trable s parkováním či ubytováním.
A seč by to člověk jen stěží očekával, jsou věci, které i sám výkonný ředitel festivalu, který pro něj pracuje už 29 let, nezkusil. A chce to změnit. „Kolegyně z guest servisu chodí ráno k vřídlu a pijí prameny. Je to prý strašně příjemné. Tak to asi zkusím,“ dodává.
Oba šéfové nakonec návštěvníkům festivalu doporučují i něco jejich srdci blízké. A zatímco Kryštof Mucha doporučuje nový klub v bývalých Zámeckých lázních, Karel Och zve kromě kinosálů i do přírody – třeba na Jelení skok, kde můžete film v klidu vstřebat.