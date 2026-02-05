Plyšové Hele má po 45 letech nový hlas. Lábus občas vyrušuje, hlásí Kryštof Mende

Herec a moderátor Kryštof Mende.

Plyšové duo Jů a Hele ze Studia Kamarád s hlasy Jiřího Lábuse a Oty Jiráka doprovází nedělní rána malých diváků už od roku 1981. S novým rokem však po letech přišla velká změna: namlouvání žlutohnědé postavičky jménem Hele totiž nově přebral herec Kryštof Mende. Ota Jirák se rozhodl skončit a předat štafetu dál.

Změna po více než čtyřech dekádách nastala podle slov nového dabéra z toho nejpřirozenějšího důvodu – je jím věk. „Pan Jirák si sám přiznal, že na tu práci by už klidně mohl stačit i někdo mladší. Myslím, že je to u některých herců až výjimečné, že je nemusíte srazit bidlem z jeviště,“ říká o svém předchůdci s úsměvem čtyřicetiletý Mende, který je dlouhodobě nejvíce spjatý s prkny Studia Ypsilon, ABC nebo s Letní scénou Musea Kampa. Bohaté zkušenosti má rovněž jako moderátor na stanicích Óčko a Prima Cool.

Jak jste se ke své nové roli dostal? Byla vám rovnou nabídnuta, nebo jste musel projít konkurzem?
Musel jsem projít castingem, který jsem nakonec vyhrál. Na začátku jsme s dalšími uchazeči dostali jeden hotový díl Studia Kamarád, který jsme si měli nastudovat a následně zkusit pana Jiráka předabovat. Pak už se jen vybíralo z nejlepších výsledků.

Nejméně přirozená je mi ta moderační část, tam se cítím poměrně nervózně. Záleží ale na tom, pro koho děláte, co moderujete.

