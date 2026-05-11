Když vám muž pětkrát denně vyzná lásku, rychle pryč, přemýšlí Hádek o Monyové

Monika Zavřelová
Vysíláme   10:00
Čtvrt století je Kryštof Hádek před kamerou a pořád ho baví věci, které mnohé kolegy spíš otravují - chození na konkurzy, práce s neherci, předehrávající režiséři. V Rozhovorech Moniky Zavřelové to vysvětluje jednou větou: „Mně vždycky přišlo, že jsem prostě jen interpret. Nepovažoval jsem se nikdy za toho nejdůležitějšího na place.“ V minisérii Monyová je k vidění od tohoto pátku na platformě Oneplay.

V seriálovém ztvárnění života spisovatelky Simony Monyové hraje Pavla, jejího prvního manžela, od nějž odejde k druhému partnerovi, jenž ji později zavraždí.

Lákala Kryštofa Hádka tato role? Postava, která na první pohled nemusí být tak herecky atraktivní, protože výjimečněji nevyčnívá? „Mě to bavilo právě proto, že on je velmi nejednoznačný... V jednu chvíli jsem chápal svou postavu, ale pak zase i Terezu (Tereza Ramba ztvárnila roli Simony Monyové, pozn. red.), která od něj odchází a někdy jsem chápal i toho druhého manžela. Chvilku rozumět jednomu, chvilku druhému, právě to je na tom seriálu dobré.“

Příběh Simony Monyové si před natáčením pamatoval spíše jen „z mediálního ohlasu tragické události.“ Slavnou autorku bestsellerů znal méně, kauzu ano. Seriál podle něj funguje jako učebnicový příklad toho, jak může vypadat a jak vzniká domácího násilí. „Ta oběť je týraná, ale vůbec si to nepřipouští a pak už to prostě jen tají... Každopádně vyplývá z toho, co víme – že když ten muž pětkrát denně říká, že vás miluje – radši rychle pryč.“

Co Hádka na tomto natáčení obzvlášť zaujalo, bylo zapojení synů Simony Monyové a celé její rodiny. Chodili na plac, byli v kontaktu s tvůrci po celou dobu. S obdivem mluví také o odvaze, se kterou nechali odvyprávět příběh své maminky „Jsou to strašně fajn lidi, velký klan, to jsem vůbec nečekal,“ říká. Na setkání s předobrazem vlastní postavy ale ještě nedošlo.

A jak tráví Kryštof Hádek volný čas během natáčení? Na place mezi záběry někdy usíná, někdy si povídá s ostatními, někdy se učí texty – z paměti jako básničku to prý příliš neumí. Potřebuje vědět, kde má v prostoru být a jaká se od něj očekává emoce. Na otázku, zdali by teď jen tak dokázal odříkat text jednoho z představení, kde hraje, odpovídá, že ne. „Ale jakmile jsem pak už v na divadle v kostýmu, dostanu se na jeviště a vidím kolegy – všechno mi to najede a vím, co mám říkat.“

Odmítání práce mu není příliš vlastní. „Spíš to bývá o tom, že kdybych si ještě přibral něco dalšího, vůbec bych nebyl doma... Ale je asi pravda, že bych nekývl na něco, s čím bych bytostně nesouhlasil.“

A co by si ještě rád zahrál? „Moc bych si přál horor. V Čechách se ale moc nedělají, přitom mě tak strašně baví to napětí.“ Minisérie Monyová je na Oneplay k vidění každý pátek od 15. května, celkem má šest dílů.

