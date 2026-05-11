V seriálovém ztvárnění života spisovatelky Simony Monyové hraje Pavla, jejího prvního manžela, od nějž odejde k druhému partnerovi, jenž ji později zavraždí.
Lákala Kryštofa Hádka tato role? Postava, která na první pohled nemusí být tak herecky atraktivní, protože výjimečněji nevyčnívá? „Mě to bavilo právě proto, že on je velmi nejednoznačný... V jednu chvíli jsem chápal svou postavu, ale pak zase i Terezu (Tereza Ramba ztvárnila roli Simony Monyové, pozn. red.), která od něj odchází a někdy jsem chápal i toho druhého manžela. Chvilku rozumět jednomu, chvilku druhému, právě to je na tom seriálu dobré.“
|
PŘECHOZÍ EPIZODA: Jsem tlustá, jsem hnusná? A dost! řekla si Tereza Ramba. Monyová nebude jen oběť
Příběh Simony Monyové si před natáčením pamatoval spíše jen „z mediálního ohlasu tragické události.“ Slavnou autorku bestsellerů znal méně, kauzu ano. Seriál podle něj funguje jako učebnicový příklad toho, jak může vypadat a jak vzniká domácího násilí. „Ta oběť je týraná, ale vůbec si to nepřipouští a pak už to prostě jen tají... Každopádně vyplývá z toho, co víme – že když ten muž pětkrát denně říká, že vás miluje – radši rychle pryč.“
Co Hádka na tomto natáčení obzvlášť zaujalo, bylo zapojení synů Simony Monyové a celé její rodiny. Chodili na plac, byli v kontaktu s tvůrci po celou dobu. S obdivem mluví také o odvaze, se kterou nechali odvyprávět příběh své maminky „Jsou to strašně fajn lidi, velký klan, to jsem vůbec nečekal,“ říká. Na setkání s předobrazem vlastní postavy ale ještě nedošlo.
|
Dokázali popsat maminčiny emoce, chválil po premiéře syn spisovatelky Monyové
A jak tráví Kryštof Hádek volný čas během natáčení? Na place mezi záběry někdy usíná, někdy si povídá s ostatními, někdy se učí texty – z paměti jako básničku to prý příliš neumí. Potřebuje vědět, kde má v prostoru být a jaká se od něj očekává emoce. Na otázku, zdali by teď jen tak dokázal odříkat text jednoho z představení, kde hraje, odpovídá, že ne. „Ale jakmile jsem pak už v na divadle v kostýmu, dostanu se na jeviště a vidím kolegy – všechno mi to najede a vím, co mám říkat.“
Odmítání práce mu není příliš vlastní. „Spíš to bývá o tom, že kdybych si ještě přibral něco dalšího, vůbec bych nebyl doma... Ale je asi pravda, že bych nekývl na něco, s čím bych bytostně nesouhlasil.“
A co by si ještě rád zahrál? „Moc bych si přál horor. V Čechách se ale moc nedělají, přitom mě tak strašně baví to napětí.“ Minisérie Monyová je na Oneplay k vidění každý pátek od 15. května, celkem má šest dílů.