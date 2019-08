Co jeden had v hlavě medúzy, to jeden zločin. Chci šetřit slovy, slíbil Renč

Z galerie zmizí ceněné dílo holandského malíře Petra Paula Rubense Hlava medúzy, jehož podoba se stala symbolem celého cyklu pro Českou televizi. „Co jeden jedovatý had v hlavě medúzy, to jeden příběh, jeden zločin,“ říká režisér Filip Renč o kombinaci skutečných kriminálních případů s fantazií scenáristy Petra Hudského.

Návrat k napětí

Osm uzavřených případů, jimiž se bude zabývat tým vyšetřovatelů ve složení Jiří Dvořák, Jitka Čvančarová, Michal Isteník a Petra Bučková, doplní některé stálé postavy. Je to třeba seriálový bratr Čvančarové v podání Karla Heřmánka ml., další role ztvární Jan Vlasák, Igor Bareš, Hana Maciuchová nebo Pavel Kříž.

Štáb se bude pohybovat po různých jihomoravských scenériích, zavítá na zámky, do vesnic či mezi maturanty. Nepůjde tedy o čistě městskou detektivku, režisér pošle své hrdiny do terénu a spíš než akční žánr chce vytvořit psychothriller; mimo jiné ve spolupráci se skotským skladatelem Patrickem Doylem Jr.. Rád by totiž obnovil poetiku kriminálek ze 60. let.

Postavy musí prožívat, ne hovořit

„Třeba Sicilský klan, Dva muži ve městě, detektivní filmy Petra Schulhoffa s Rudolfem Hrušínským v roli majora Kalaše; to je příklad děl, z nichž temné napětí pocitově sálalo, místo aby se o něm jen mluvilo v kanceláři jako dnes,“ pojmenoval Renč kletbu současné žánrové produkce. Chce vrátit krimi od klipovitého snímání zpět k filmovému jazyku s komorní tajemnou náladou a s tlumenými barvami, kde spoléhá na kameru Petra Hojdy.

„Postavy musí prožívat, ne hovořit,“ opakuje režisér, který pro ČT naposledy natočil drama Sebemilenec a seriál Sanitka 2. Thriller si tu však vyzkoušel ještě předtím v cyklu Vetřelci a lovci.

Neznamená to však, že by se tvůrce Hlavy medúzy upsal výhradně krimiseriálům. Na rok 2020 chystá pro pražské Hudební divadlo Karlín novou verzi svého filmového muzikálu Rebelové, z jehož původních aktérů mu přislíbili účast Zuzana Norisová a Jan Révai. Výhledově pak pomýšlí na pohádku a v záloze má Renč ještě jeden projekt, filmový životopis zatím utajované osobnosti.