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Kriminálka Anděl přitvrdila. Na projekci se báli i sami tvůrci, museli díl přestříhat

Pavla Žáková
  6:00
Nová řada televizního seriálu Kriminálka Anděl značně přitvrdila. Ve druhém dílu Lidojed půjdou vyšetřovatelé po stopách záhadného kanibala v Praze. Tvůrci však temnému příběhu propadli natolik, že natočili plnokrevný horor. Televize Nova ho režisérovi vrátila a epizodu musel přestříhat. I tak půjde zřejmě o nejstrašidelnější díl oblíbeného seriálu s Davidem Švehlíkem, Markem Taclíkem a Helenou Dvořákovou v hlavních rolích.

Případ Lidojed je druhým dílem osmé řady Kriminálky Anděl. Vysílat se bude v pondělí 7. září a diváky zavede do prostředí motolské nemocnice. Režíroval ho opět Peter Bebjak.

Lidojed z motolské nemocnice

Díl začíná pátráním reportérky (hraje ji Kateřina Winterová) po nějakém senzačním tématu na darknetu. Až narazí na muže, který o sobě tvrdí, že před dvěma lety snědl mladou zdravotní sestru. Zpočátku působí jako pomatenec, ale postupně vyjevuje čím dál víc detailů, které nikdo jiný než pachatel znát nemůže.

Helena Dvořáková jako kriminalistka a policejní psycholožka v Kriminálce Anděl.
Kriminálka Anděl v 8. řadě přitvrzuje. Záběry jsou z druhého dílu nazvaného Lidojed.
Kateřina Winterová a Tomáš Dalecký jako epizodní postavy v Kriminálce Anděl.
Pátrání po muži, který se na internetu chlubí pojídáním lidského masa, zavede vyšetřovatele v Kriminálce Anděl do lesů i bizarního „pracoviště“ pachatele.
11 fotografií

Navíc se k podobnému činu chystá znovu. „A tak kriminalisté tentokrát bojují nejen s časem, ale i s vlastní otrlostí. Je to případ, který kromě profesních schopností a bystrého úsudku vyžaduje také silný žaludek,“ uvádí televize Nova.

Při natáčení se u tohoto dílu hodně přitvrdilo. Překvapilo to i samotného kreativního producenta Novy Tomáše Grombíře. „Když jsme dostali první verzi od režiséra Petera Bebjaka a DNA Production, která pro Novu Kriminálku Anděl natáčí, docela jsme koukali. Podle scénáře natočili regulérní drsný horor. Při schvalovačce se báli i ti, kteří tenhle příběh sami vymysleli a napsali,“ popsal Grombíř.

RECENZE: Novou Kriminálku Anděl píše vlna korektnosti bez humoru

Režisér Bebjak musel na kobereček

Režisér Bebjak musel kvůli Lidojedovi „na kobereček.“ Co následovalo? „Museli jsme Peterovi připomenout, že Kriminálka Anděl přece jen poběží na Nově od osmi večer a že bychom měli trochu ubrat,“ popsal producent, co následovalo. Výsledek je tak podle něj o něco jemnější než původní syrová verze, ale přesto jde o značně strašidelný díl.

Kriminálka Anděl je seriál z prostředí vyšetřování trestné činnosti. Je inspirován skutečnými událostmi, ale jen velmi volně. Vybírá si pouhé střípky historických případů, nemá dokumentární ambice.

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