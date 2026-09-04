Případ Lidojed je druhým dílem osmé řady Kriminálky Anděl. Vysílat se bude v pondělí 7. září a diváky zavede do prostředí motolské nemocnice. Režíroval ho opět Peter Bebjak.
Lidojed z motolské nemocnice
Díl začíná pátráním reportérky (hraje ji Kateřina Winterová) po nějakém senzačním tématu na darknetu. Až narazí na muže, který o sobě tvrdí, že před dvěma lety snědl mladou zdravotní sestru. Zpočátku působí jako pomatenec, ale postupně vyjevuje čím dál víc detailů, které nikdo jiný než pachatel znát nemůže.
Navíc se k podobnému činu chystá znovu. „A tak kriminalisté tentokrát bojují nejen s časem, ale i s vlastní otrlostí. Je to případ, který kromě profesních schopností a bystrého úsudku vyžaduje také silný žaludek,“ uvádí televize Nova.
Při natáčení se u tohoto dílu hodně přitvrdilo. Překvapilo to i samotného kreativního producenta Novy Tomáše Grombíře. „Když jsme dostali první verzi od režiséra Petera Bebjaka a DNA Production, která pro Novu Kriminálku Anděl natáčí, docela jsme koukali. Podle scénáře natočili regulérní drsný horor. Při schvalovačce se báli i ti, kteří tenhle příběh sami vymysleli a napsali,“ popsal Grombíř.
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Režisér Bebjak musel na kobereček
Režisér Bebjak musel kvůli Lidojedovi „na kobereček.“ Co následovalo? „Museli jsme Peterovi připomenout, že Kriminálka Anděl přece jen poběží na Nově od osmi večer a že bychom měli trochu ubrat,“ popsal producent, co následovalo. Výsledek je tak podle něj o něco jemnější než původní syrová verze, ale přesto jde o značně strašidelný díl.
Kriminálka Anděl je seriál z prostředí vyšetřování trestné činnosti. Je inspirován skutečnými událostmi, ale jen velmi volně. Vybírá si pouhé střípky historických případů, nemá dokumentární ambice.
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