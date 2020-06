Nekonečná válka o Kriegela. Miroslav Donutil se bojí, že film nevznikne

Když producent Miloslav Šmídmajer nově žádal filmové fondy o podporu snímku Muž, který stál v cestě, jejž měl původně podle vlastního scénáře točit Ivan Fíla, uváděl jméno režiséra Petera Bebjaka. Sám Bebjak však potvrdil pro iDNES.cz, že film nepřevezme. „Ten projekt už se mne netýká, nevím ani, kdo je dál ve hře,“ prohlásil slovenský tvůrce, který se věnuje zejména žánru krimi.



„Pan Bebjak potřebuje pro svou režijní koncepci určitou svobodu v nakládání se scénářem, kterou mu nedokážu slíbit vzhledem k postoji autora,“ zmínil Šmídmajer, že Fíla nechce svůj scénář postoupit k realizaci jinému filmaři. „Pokud bych mu ji dokázal dát, pak věřím, že bychom se společně mohli k projektu vrátit,“ dodal producent. Případné další adepty režie však neprozradil. „Jakmile budu někoho jmenovat, stane se terčem útoku. Ten film nejvíc ze všeho potřebuje klid, pak také vznikne,“ uvedl Šmídmajer.



Na klid to však nevypadá zvláště poté, co Fíla dostal od producentova právníka takzvanou předžalobní výzvu, tedy poslední varování, a to k úhradě 2 960 000 korun do čtrnácti dnů. „Samozřejmě nezaplatím, je to absurdní,“ reagoval Fíla a odtajnil, zač by měl pokutu platit.

„V podstatě za propagaci filmu. Třeba fotka s Jiřím Lábusem by mě podle výzvy stála dvacet tisíc korun – prý jsem mu nabídl roli a fotografii zveřejnil bez producentova svolení. Podobně na dvacet tisíc by mě přišlo veřejné poděkování Jiřímu Markovi, který chtěl na film věnovat půl milionu, stejně tak podpora mezinárodně renomované režisérky Agnieszky Hollandové nebo prohlášení Karla Janečka a jeho ženy, kteří se nechali vyfotit s mou knihou a vyhlásili, že podpoří i stejnojmenný film, všechno po dvaceti tisících. Dokonce i za zveřejnění nádherné masky, kterou René Stejskal udělal Miroslavu Donutilovi pro roli Gustáva Husáka, bych měl zaplatit smluvní pokutu dvacet tisíc korun,“ tvrdí Fíla.

Opravdu režisér nesmí svému filmu pomáhat publicitou? „Chápu, že vám to nejde do hlavy, věci vytržené z kontextu mohou působit divně. Ale to, jak Ivan Fíla bezprecedentně poškozuje naši společnost šířením nepravdivých informací a současně zamlčováním podstatných věcí, jak tvrdí, že jsme mu ukradli scénář, který jsme si přitom u něj sami objednali, a dokonce určili jeho námět, jak rozesílá po institucích lži o tom, že nemáme práva k užití scénáře, jen aby zmařil realizaci filmu, to všechno již překročilo únosnou mez. Proto jsme se vůči němu rozhodli uplatnit sankce za veškerá porušení uzavřené smlouvy,“ shrnul Šmídmajer.



Jestli je za takového válečného stavu možné, aby Muž, který stál v cestě vůbec spatřil světlo světa, pochybuje i plánovaný představitel Husáka. Pro iDNES.cz navíc Donutil potvrdil, že s jiným režisérem do projektu nepůjde. „To by ani nebylo možné, byl to přece Ivan Fíla, kdo za mnou přišel s nabídkou a přinesl mi svůj skvělý scénář. Jenom se bojím, že po všech těch sporech, ve kterých se už lidi ani nedokážou orientovat, film nakonec vzniknout nemůže. A to by byla obrovská škoda,“ míní Miroslav Donutil.