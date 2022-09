Alžbětin otisk v kultuře: Sex Pistols ji nesnášeli, Netflix postavil pomník

Co se odkazu královny Alžběty II. v umění týče, jako první patrně přijde na mysl dílo z doby nedávné. Streamovací společnost Netflix totiž právě kolem jejího životního příběhu vystavěla výpravný dramatický seriál Koruna.

Dílo z pera britského scenáristy a dramatika Petera Morgana dokonce patří k vlajkovým lodím populární online televize. Vzniká od roku 2016, zatím poslední řada měla premiéru v roce 2020 a dějově se v ní diváci dostali už do sedmdesátých a osmdesátých let, tedy času Margaret Thatcherové a Lady Diany. Pátá řada by se na Netflixu měla objevit letos v listopadu.

V rolích Alžběty se dosud představily herečky Claire Foyová (1. a 2. řada) a Olivia Colmanová.

Morgan seriál natočil na základě úspěchu svých dřívějších děl. Jmenovitě je to snímek Královna z roku 2006, který se soustředil na dramatické rodinné zákulisí v časech smrti princezny Diany. Alžbětu II. si zde zahrála Helen Mirrenová, britské herečce role vynesla Oscara.

Dalším Morganovým dílem zabývajícím se Alžbětou II. je divadelní hra Audience. Zde se již britský dramatik pustil do celého politického života královny, děj se točí okolo královniných pravidelných setkání s britskými ministerskými předsedy. Hra z roku 2013 se tak stala základem zmíněného seriálu.

Toto Morganovo dílo u nás už od roku 2015 uvádí pražské Národní divadlo pod názvem Audience u královny. V populární a stále vyprodané inscenaci exceluje Iva Janžurová.

„Alžběta II. je po celý náš život zřejmě tou nejčastěji fotografovanou celebritou. Není důležité, odkud pocházíte, je prostě součástí světa každého z nás,“ zamýšlel se před šesti lety nad úspěchem hry sám Peter Morgan v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Navíc v úřadě působí přes šedesát let, takže se stala symbolem druhé poloviny 20. století. A pak tu máme její tajné hovory s britskými premiéry. Kombinace toho všeho činí hru populární v Británii, Americe i České republice,“ dodal britský scenárista, který byl dlouhé roky manželem dcery Karla Schwarzenberga.

Nejen v dílech Petera Morgana ale mohou diváci najít portrét slavné královny. V oscarovém snímku Králova řeč, který vypráví o Alžbětině otci Jiřím VI., si ji jako mladou princeznu zahrála Freya Wilsonová. V nedávném snímku Spencer, který se naopak zabýval Dianiným osudem, ji pak jako zralou královnu zpodobnila Stella Gonetová.

Ve výtvarném umění si své místo královna Alžběta vysloužila jako jedna z tehdy panujících královen, které se koncem osmdesátých let rozhodl zpodobnit vyhledávaný Andy Warhol. Jeho série Reigning Queens z roku 1985 vyobrazila Alžbětu II. společně s královnami Nizozemska, Dánska a tehdejšího Svazijska. Warhol se podle časopisu Time tehdy k britské královně „zachoval jako ke kterékoli jiné celebritě, zmrazené v čase a jasných barvách“.

Co se hudby týče, stávala se Alžběta II. především terčem kritiky. Britští punkoví buřiči Sex Pistols svůj vztah ke královně, k monarchii a vůbec k náladě v tehdejší společnosti demonstrovali svéráznou parafrází britské hymny God Save The Queen ve stejnojmenné písni z roku 1977.

„Bůh ochraňuj královnu / a tenhle fašistickej režim / udělá z tebe debila / a třeba taky vodíkovou bombu“, zpívá se mimo jiné v téhle klasické záležitosti s refrénovým sloganem „no future“ - „žádná budoucnost“ - který si punková subkultura přisvojila jako motto svého životního postoje.

Jedním z největších odpůrců britské královské rodiny je i zpěvák Morrissey. V roce 1986, společně s kapelou The Smiths, vydal album s všeříkajícím názvem The Queen Is Dead, tedy „královna je mrtva“. Svého času se také nechal slyšet, že „na narozeniny královny matky se sešlo hodně lidí. Ještě víc by jich bylo na jejím pohřbu. A já bych zatloukal hřebíky do rakve, abych si byl jistý, že ta ženská je opravdu uvnitř a nevyleze“. Tato slova Morrissey sice adresoval Alžbětině matce, známý antiroyalista ale podobně mluvil i o samotné královně.

Vřelejší vztah ke královně měla - logicky - kapela Queen, která společně s Dianou Ross, Rodem Stewartem, Duran Duran, Alicií Keys a dalšími letos v červnu zahrála a zazpívala na oslavě sedmdesáti let od její korunovace. K hudbě samotné však měla Alžběta II. velmi vřelý vztah: v roce 2005 ji natolik okouzlila krása, kompaktnost a účelnost přehrávače iPod, že si jeden pořídila.