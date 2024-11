Král Šumavy v animovaném filmu. Hasilův příběh nadchl irského režiséra

V pátek to bude pět let, co v Chicagu zemřel Josef Hasil, jeden z nejznámějších představitelů protikomunistického odboje. Někdejší pohraničník pomohl na přelomu 40. a 50. let desítkám lidí dostat se přes hranice na Západ a jeho příběh inspiroval filmaře i spisovatele. Kvůli Hasilovu odvážnému počínání také komunisté perzekvovali řadu jeho blízkých, kteří zůstali v Československu, včetně malého syna.

Hold jednomu nezvyklému osudu nyní vzdá celovečerní částečně animovaný dokument, jehož natáčení tvůrci s Hasilem stihli těsně před jeho smrtí. Koprodukční snímek o muži, který by se letos dožil 100 let, režíroval oceňovaný irský filmař Kris Kelly, mimo jiné držitel cen BAFTA nebo Emmy. Strhující a skutečný příběh Josefa Hasila vstupuje do kin 28. listopadu pod názvem Králové Šumavy.

„Pocházím z Belfastu, kde máme historicky a dlouhodobě problémy, nyní s brexitem, v minulosti s násilím, konflikty a válkou, přičemž vše se týká a týkalo hranic,“ popisuje režisér Kelly. „Můj nejoblíbenější film o Belfastu se jmenuje Hunger (Hlad) a režíroval ho Steve McQueen, který je Brit. Je to upřímná výpověď, líbí se mi právě ta perspektiva zvnějšku, že režisér není z naší země,“ vysvětluje.

„Někdy je potřeba zkrátka pohled zvenčí – a takto jsem ke Králům Šumavy přistupoval. Aspekty hranic a jejich významu jsou pro mě velmi důležité a jsou mi blízké. Jako rodák z Belfastu se identifikuji se Severním Irskem, a to je občas velmi obtížná pozice,“ pokračuje Kris Kelly.

Podle filmařů bylo pro Hasila v první řadě důležité, jak převést lidi bezpečně přes hranice. Nešlo tedy prý o nějaká hrdinská gesta či složitou strategii. Právě v tom podle nich tkví onen poutavý lidský aspekt a síla příběhu. I proto filmaři nazvali své dílo právě Králové Šumavy: na počest mnoha hrdinům, mnoha lidem.

„Coby člověka z jiné země mě nejvíce šokovalo, co všechno musela následně zažít Hasilova rodina. I když moje země má také komplikovanou minulost, bylo to pro mě šokující. Začal jsem si postupně uvědomovat, kdo jsou opravdoví hrdinové, odkud se bere statečnost a hrdinství. To byla ta vzrušující filmařská cesta,“ dodává Kelly.

Režisér samotného Krále Šumavy osobně navštívil v Chicagu, kde se Hasil usadil a žil až do své smrti. V kanadském Hamiltonu pak v rámci natáčení navštívil ještě paní Vlastu, tedy jednu z těch, které Hasil úspěšně převedl do Německa. Točilo se samozřejmě i na Šumavě s Hasilovými příbuznými.

Využít animaci pro vyprávění Hasilova příběhu se režisér rozhodl proto, že tak prý může lépe vystihnout některé situace a scény. Zkušenosti čerpal ze svých předchozích projektů, kdy takto natáčel o alkoholicích, dětech bez rodičů či domácím násilí. Animace mu prý tehdy pomohla udržet některé postavy a situace v anonymitě a obecně prostě vyznívá křehčeji. Míru využití animace a kombinace s živě natočenými scénami tvůrci detailně řešili se střihačkou Annou Ryndovou. Autorem hudby k filmu je pak známý DJ David Holmes, jenž stojí za hudbou ke snímkům Zakázané ovoce, Dannyho parťáci nebo Přeber si to. S Kellym se zná osobně.

Už koncem 50. let Hasilův osud, byť notně překroucený a zkombinovaný s životem dalšího šumavského převaděče Franze Nowotneho, posloužil jako předloha snímku Král Šumavy režiséra Karla Kachyni. Ideologicky podbarvený film ale měl s realitou jen málo společného, skutečný Hasil totiž přežil všechny úklady a v roce 1953 s převáděním skončil. Přestěhoval se do USA, kde prošel řadou povolání, až zakotvil jako kreslič v automobilce General Motors, kde zůstal až do penze.

Do Československa se mohl vrátit teprve po roce 1989, kdy se také konečně viděl se synem, trvale ale zůstal žít za oceánem. Osudu Hasila, který 28. října 2001 dostal od prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství, se věnovali i další filmaři nebo spisovatelé. V roce 2001 představila režisérka a scenáristka Kristina Vlachová snímek Zpráva o Králi Šumavy, o jedenáct let později vyšla kniha Návrat Krále Šumavy spisovatele Davida Jana Žáka, jež se v roce 2018 dočkala i komiksové podoby.

„Josef Hasil nám ukázal, že se člověk nesmí podělat. Ve chvíli, kdy cítí, že je něco špatně, tak musí sám začít bojovat a věci napravovat. Upřednostnil boj za druhé lidi před svým pohodlím. To je obrovská věc,“ řekl před časem ČTK Žák.

Režisér David Ondříček následně ještě o Hasilovi natočil televizní minisérii Král Šumavy pro streamovací službu Voyo.

Hasil zemřel ve Spojených státech v listopadu 2019. Ministerstvo obrany mu loni v listopadu přiznalo status účastníka odboje a odporu proti komunismu.

