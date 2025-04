Ovšem kvůli pětadvacetiminutové délce se do běžného kina sotva dostane, a to je škoda. Ne že by šlo o vyloženě převratný nápad, Krajan, kterého charakterizují dva autoři za kamerou a dvě postavy před ní, předvádí typicky modelovou situaci.

Až na pár exteriérových záběrů jde o herecký duel na způsob ateliérového školního cvičení, ovšem zrale zvládnutého po všech stránkách včetně svícení.

Ze spolupráce Pavla Sýkory a Viktora Horáka, tehdy posluchačů kamery a scenáristiky na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, tak vzešel doklad nahrávající stále sílícím hlasům, že na pražské FAMU trénují teoretiky, kdežto Písek pěstuje chybějící řemeslo.

Do novoroční půlnoci na přelomu let 1944 a 1945 zbývá už jen pár hodin, venku poletuje sníh, za okny odlehlé chalupy zní z gramofonové desky prvorepublikový hit Jen pro ten dnešní den stojí za to žít a starý pán v podání Jiřího Štěpničky si kuchtí chudou válečnou polévku.

Načež na dveře jeho samotářské domácnosti zaklepou dva němečtí vojáci; řidič s vypůjčenou sekerou jde odstranit spadlý strom, který jim zatarasil cestu, důstojník čili Pavel Batěk zůstává.

Na zdi Masarykův portrét, na stole chléb a dva talíře, posléze lahev slivovice, kterou nevítaný host objeví a neochotný hostitel pod tlakem jen usrkává. To je půdorys pro víceméně odhadnutelnou, leč zajímavě rozehranou konfrontaci dvou mužů z opačných stran barikády, které spojuje pouze sudetský původ.

Zatímco Štěpničkův odevzdaný stařík si dlouho hlídá důstojnou zdrženlivost, Batěkův esesák s každým douškem pálenky ztrácí odstup a rozvíjí konverzaci, která se brzy dotkne bolestných témat. Třeba když se od hostitele dozví, že jeho „žena odešla“, neomaleně se táže, co provedla, a dočká se strohé odpovědi: „Umřela.“

Právě kolem motivu, jak a proč se manžel milované Židovky vlastně stal vdovcem, se situace vyostří až na hranu přímé hrozby: po ruce je nůž, posléze i pistole, do poslední minuty se čeká, který z mužů a jestli vůbec sáhne k násilí.

Krajan 65 % Česko, 2023, 25 min Režie: Pavel Sýkora, Viktor Horák Scénář: Petr Pelech Kamera: Pavel Sýkora Hudba: Jakub Zajíc Hrají: Jiří Štěpnička, Pavel Batěk, Martin Hlubocký Kinobox: Přidat hodnocení

Nicméně Krajan se netočí kolem projevů převahy fyzické, nýbrž morální, takže osobnějšímu finále s výkřikem „Můžete za to vy!“ předchází obecná politická polemika o národu, státu, českých obrozencích a Sudetech.

Vojákova věta „Mě ta válka se.e stejně jako vás, ale bojuji za svou vlast“ tvoří nepřímý prolog k otázce kolektivní viny, k zodpovědnosti jednotlivce a k finální úloze svědomí.

Vypjatý čas, který spolu znepřátelení rodáci neplánovaně stráví, má svůj význam pro oba, vzkazuje Krajan. Pravda, dialog postav vede poněkud přímočaře a místy zabředá do tezí, avšak herecky i filmařsky je výsledek hodný respektu. Zvláště když se vezme v úvahu, že jde o prvotinu a že vznikala za omezených podmínek.

Produkce totiž uvádí, že bezmála půlhodinové drama, které studentského Oscara vyhrálo v konkurenci 2 683 prací z celého světa a v oscarové kategorii krátkých děl postoupilo mezi patnáct nejlepších, vzniklo během pouhých čtyř natáčecích dnů s minimálním rozpočtem, jaký se u jiných filmů rovná nákladům na výrobu závěrečných titulků.

Navíc exkluzivní uvedení Krajana spadá do rámce dlouhodobé spolupráce televize s píseckou filmovou školou, což je od Primy chytrá, přitom oboustranně výhodná strategie.

Díky stipendiím pro vybrané talenty si totiž stanice připravuje vlastní tvůrčí dorost, který i do standardní seriálové spotřeby může vnést trochu vzruchu, a navíc jí buduje pověst umělecké charity, která, jak vidno, může vyústit i v mezinárodní pocty.