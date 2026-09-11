Kozub bude metalák a Uhlík s Řehořovou utajení milenci v nové komedii z vesnice

Malá vesnička Rozumov – jedna hospoda, nesmiřitelní sousedé a klevety, jež se šíří rychlostí blesku. Pánové Šmrha (Vasil Fridrich) a Průša (David Novotný) jsou přesvědčeni, že pravda je výhradně na jejich straně plotu a ustoupit sousedovi by bylo horší než přijít o úrodu.
Jak to ale v českých komediích bývá, jejich děti mají na rodinnou válku zcela jiný názor. Karel (Petr Uhlík) a Marie (Nelly Řehořová) se do sebe tajně a svým otcům navzdory zamilovali. Marie navíc udělá něco, co klidná vesnička do té doby nezažila. Kývne na účast v televizní reality show Svatba naslepo. Do vsi tak přijíždí televizní štáb s potenciální ženichem -excentrickým švédským metalistou Swensonem v podání Štěpána Kozuba.
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Nové okolnosti zavánějící ostudou obrátí vísku vzhůru nohama. Nejenže pomůže k usmíření dvou dlouholetých rivalů, rozjede navíc kolečko událostí, které zaměstnají celou dědinu od starosty až po hrobníka.
„Diváci by si film neměli nechat ujít, protože je to devadesát minut terapie smíchem. Žádná artová těžkopádnost, ale poctivá lidová zábava s humorem ostrým jako vidle, u které v kině vypnete a budete se bavit od první do poslední minuty,“ říká producentem filmu Kamil Kožíšek.
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Vedle ústřední dvojice ze znepřátelených rodů „Monteků a Kapuletů“ a jejich znepřátelených otců se diváci mohou těšit také na Jiřího Lábuse, Tomáše Měcháčka, Michala Isteníka, Alberta Čubu, Janu Strykovou, Jiřího Maryška a řadu dalších.
Do českých kin míří komedie Proč bychom se nezabili už 24. září.