Když vařím, je to trošku kuchařský trapas, přiznává filmový šéfkuchař Vojta Kotek

  11:39
Do kin vstupuje nový česko-slovenský film režiséra Andyho Fehua Když se zhasne. Komedie z kuchařského prostředí vypráví příběh kuchařky Niny v podání Petry Hřebíčkové, které se rozpadá vztah v momentě, kdy otvírá svou novou restauraci. Ambiciózní projekt Nině pomáhá rozjet její kamarád, šéfkuchař Mirek (Vojtěch Kotek).

Děj filmu se odehrává na pozadí slavnostního otevření nové restaurace 7 hříchů. Už tak napjatou situaci na startu vysněného podniku Nině komplikuje její manžel Richard (Tomáš Maštalír), který by se s hlavní hrdinkou rád rozvedl. Kvůli nepříznivému majetkovému vyrovnání však přistoupí k vypočítavé lsti.

„Film Když se zhasne je o kamarádství, vztazích a také o tajemstvích, která v sobě nosíme možná až příliš dlouho, a nenápadně ukazuje, že není dobré nechávat si některé věci jen pro sebe,“ prozrazuje Vojtěch Kotek.

Autentičnost luxusní restaurace vznikla ve spolupráci s michelinskými šéfkuchaři Marcem Christo a Oldřichem Sahajdákem, který pro film pomohl sestavit sedmichodové menu odpovídající symbolice sedmi smrtelných hříchů. Gastronomie se tak v tomto případě stává plnohodnotnou součástí příběhu.

Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

Herci si tak během natáčení prošli rukama skutečných profesionálů od kterých pochytili nejeden kuchařský fígl. „Snažil jsem se spoustu věcí od kluků kuchařů odkoukat. Hodně jsme čistili slávky, takže jsem se je naučil perfektně čistit. Ale mě baví i ten jejich žargon a jak spolu komunikují, takže jsem dělal všechno proto, abych zapadl,“ říká o natáčení Vojtěch Kotek.

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Vojta Kotek.
V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Petra Hřebíčková či Vojta Kotek.
V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát.
Simona Lewandowska ve filmu Když se zhasne (2026)
30 fotografií

„Když vařím v reálu, tak to fakt musím udělat já. A na place jsem měl profíky a jenom jsem se tvářil, že to dělám já. Moje prsty vydržely a kdykoliv mělo dojít na nějakou manipulaci s horkou vodou, tak všichni volali: ‚Jdi od toho, jdi od toho!‘ Z toho je patrné, že asi pokaždý, když vařím, tak je to trošku kuchařský trapas,“ směje se Kotek.

„Musela jsem se naučit čistit slávky. Jinak jsem pozorovala naše šéfkuchaře během práce a spíš jen šéfovala,“ dodala představitelka Niny Petra Hřebíčková.

Místo připouštění a jehňat boj o život. Beran na Farmě Vojty Kotka ostrouhal

Námět filmu vychází ze stejnojmenné divadelní hry, jejíž inscenace se na prknech olomouckého Moravského divadla dočkala více než stovky repríz. A právě Olomouc také poskytla z nemalé části kulisy novému filmu.

V komedii se dále představí Petra Polnišová, Martin Pechlát, Simona Lewandowska nebo Lucie Vondráčková. V kinech ji bude možné zhlédnout od 12. února.

