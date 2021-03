Kostýmní návrhářka: Herci často nemají nadhled. Definitivní rozhodnutí je na mně

Spousta lidí se domnívá, že kostýmní výtvarník pracuje hlavně na dobových věcech, ale to bude asi jen část práce?

Kostýmní výtvarník musí zvládnout všechna zadání. Posun do dobovky je jen technická záležitost. Musíte vědět, co se kdy nosilo, ale nejdůležitější ze všeho je umět vytvořit charaktery postav a nějaký celkový koncept vizuální podoby projektu.

Hodně hereček víc řeší, jak jim kostým sluší a jestli by ho nosily v civilním životě, než to, co hrají za charakter. A to je potom boj. Navíc se stává, že vypadají v každém filmu stejně, protože křičí a dupou, že jim zelená nesluší a květinový vzor by si na sebe nikdy nevzaly. Paulína Bočková kostýmní návrhářka