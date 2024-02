Balkánský kýč. Banální a klišovité. Na Berlinale měl premiéru Kosmonaut z Čech

„Nedává vůbec smysl, aby byl tento film uváděný na festivalu. Spaceman, jak zní původní název, má 1. března premiéru na Netflixu, kde bude k vidění několik týdnů. Je to převážně průměrný, snadno zapomenutelný typický netflixovský výrobek, který nenabízí nic vzrušujícího nebo překvapivého, aby si zasloužil velkou festivalovou premiéru,“ soudí Alex Bilington na serveru Firstshowing.net.

Kosmonaut z Čech je podle jeho mínění ospalý, nenápadný film „o chlápkovi, který nutně potřebuje terapii, protože se mu stýská po manželce. A teď se ocitl ve vesmírné lodi, kde je nucen absolvovat terapeutické sezení s velkým, chlupatým a přátelským pavoukem, který se mu náhodně zjevuje“.

Pavouk se jmenuje Hanuš a hovoří hlasem Paula Dana (hrál například ve Fabelmanových od Spielberga, viděli jsme ho také jako Riddlera v nejnovějším zpracování Batmana), jehož výkon Bilington hodnotí jednoznačně kladně. Pochvalně se rovněž vyjadřuje o Adamu Sandlerovi v hlavní roli kosmonauta Jakuba Procházky. Na druhé straně podle něj absolutně nefunguje chemie mezi Sandlerovým Procházkou a jeho manželkou Lenkou, kterou hraje Carey Mulliganová (mimo jiné manželka Leonarda Bernsteina ve snímku Maestro).

„Většinu filmu jsem byl přesvědčený, že Sandler s Mulliganová své scény natáčeli v oddělených studiích na opačných koncích světa a v úplně jinou dobu,“ píše Alex Bilington, pro něhož Kosmonaut z Čech ve finále není „vyloženě špatný, ale také ne výrazně dobrý“.

Jeho německý kolega Fabian Wallmeier byl v recenzi na Rbb.24.de příkřejší. Vesmírné drama podle něj začíná poměrně zajímavě, ale pak se z něj stane „psychokýč albánského střihu“. Snímek je podle něj příliš doslovný, neposkytuje žádnou radost z rozkrývání hlavních myšlenek. Navíc je podle Wallmeiera klišovitý a banální.

„Že by si Jakub Lenky nevážil? Vždyť přece vždycky všechno dělal jen pro ni. Je snad načase, aby přehodnotil svůj dosavadní život? Ano, přesně takhle povrchní to je. A aby si Jakub tohle všechno uvědomil, musel mu to vysvětlit esoterický mimozemský pavouk za zvuků lepkavé emo hudby Maxe Richtera,“ píše Fabian Wallmeier s notnou dávkou jízlivosti.

V recenzi Damona Wisea pro server Deadline.com se dočteme, že ani Adam Sandler nezachrání nudné sci-fi. Zprvu Wise Kosmonautovi z Čech přiznává určité kouzlo, s přibývajícími minutami ale podle něj snímek upadne do stereotypu a vede k zamyšlení, zda celý film není jen doslovnou interpretací písně Rocket Man od Eltona Johna. V té se mimo jiné zpívá „Chybí mi Země, stýská se mi po mé ženě/vesmír je osamělé místo.“

Také Damon Wise má slova uznání pro herecký výkon Adama Sandlera. Podotýká ale, že pokud někdo čekal, až tento komik dostane svůj první skutečně dokonalý „vážný“ film, bude si muset ještě počkat. Kosmonaut z Čech jím podle něho bohužel není.

Dodejme ještě, že režisérem filmu byl Johan Renck, který natočil oceňovaný seriál Černobyl. Kromě Adama Sandlera, Carey Mulliganové a Paula Dana v něm hrají Isabella Rosellini, Jana Procházková a Kunal Nayyar neboli Rajesh Koothrappali z Teorie velkého třesku.