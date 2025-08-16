Byl to úkol nelehký a také trochu nevděčný, tito „propůjčovatelé“ se totiž obvykle nedostali do titulků a jejich umělecký vklad s odstupem let poznají jen skuteční znalci hereckých hlasů. Připomeňte si známá i zapomenutá kouzla českého filmového postsynchronu.
Strach – Jiřina Bohdalová
Jiřina Bohdalová je před mikrofonem jako doma, je to už skoro šedesát let, co začala svým hlasem oživovat animované postavičky kreslených večerníčků jako třeba Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a jeho rybník nebo Malá čarodějnice. Její hlas je tak specifický a jasně rozpoznatelný, že bychom ho asi jen těžko snesli v kombinaci s tváří někoho jiného. Snad i proto se Jiřina Bohdalová věnovala dabingu jen výjimečně, a to pouze do roku 1989. Vraťme se však na počátek její kariéry. Než začala namlouvat večerníčky a uvádět legendární televizní pořady s Vladimírem Dvořákem, se totiž podílela mimo jiné na vzniku filmu Strach. V titulcích byste ji však hledali marně.
Dvojice princezen Adélky a Angelíny ustupuje ve stínu ostatních kolegů trochu do pozadí, pro pátrače po hereckých hlasech je však jedna z nich opravdovou lahůdkou. Na vytvoření princezny Adélky se totiž podílely dokonce tři herečky.