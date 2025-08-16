Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný

Premium

Fotogalerie 18

Dabingové studio | foto: koláž iDNES

Autor:
  20:00
V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu přibyla zvuková stopa, následovalo zhruba třicet let, kdy se hlasy herců natáčely souběžně s obrazem. Od počátku 60. let se však v tuzemské kinematografii zabydlel takzvaný postsynchron, tedy technika umožňující dodatečně ozvučit už natočené scény. Herci tak často dabovali sami sebe. Čas od času se však stalo, že z různých důvodů oslovil režisér jiného umělce, aby kolegovi na plátně propůjčil svůj hlas.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Pohnuté osudy

Byl to úkol nelehký a také trochu nevděčný, tito „propůjčovatelé“ se totiž obvykle nedostali do titulků a jejich umělecký vklad s odstupem let poznají jen skuteční znalci hereckých hlasů. Připomeňte si známá i zapomenutá kouzla českého filmového postsynchronu.

Strach – Jiřina Bohdalová

Jiřina Bohdalová je před mikrofonem jako doma, je to už skoro šedesát let, co začala svým hlasem oživovat animované postavičky kreslených večerníčků jako třeba Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a jeho rybník nebo Malá čarodějnice. Její hlas je tak specifický a jasně rozpoznatelný, že bychom ho asi jen těžko snesli v kombinaci s tváří někoho jiného. Snad i proto se Jiřina Bohdalová věnovala dabingu jen výjimečně, a to pouze do roku 1989. Vraťme se však na počátek její kariéry. Než začala namlouvat večerníčky a uvádět legendární televizní pořady s Vladimírem Dvořákem, se totiž podílela mimo jiné na vzniku filmu Strach. V titulcích byste ji však hledali marně.

Dvojice princezen Adélky a Angelíny ustupuje ve stínu ostatních kolegů trochu do pozadí, pro pátrače po hereckých hlasech je však jedna z nich opravdovou lahůdkou. Na vytvoření princezny Adélky se totiž podílely dokonce tři herečky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Pohnuté osudy

Seznamte se s hvězdami české kultury 20. století. Jak se žilo slavným osobnostem ze světa filmu, divadla, televize i popmusic ve složitých podmínkách té doby? Seriál Pohnuté osudy volně navazuje na stejnojmenný cyklus, který po mnoho let vycházel v Lidových novinách.

Roztomilý vztekloun. Miloš Nedbal v touze hrát poctivé divadlo skončil i v Národním

Jiřina Jirásková, Miloš Nedbal a Iva Janžurová v seriálu Sňatky z rozumu z roku...

Nejčastěji hrál protivné nerudné chlapy, natvrdlé oficíry, případně vzdělané profesory. Vzteklouni...

Smrt i politika. Proč Högera nebo Landovského vystřídal ve filmu náhradník

Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách - František Filipovský,...

Jedna z nejhorších věcí, které můžou potkat filmové tvůrce, je to, když musí někoho z herců...

Málo zlověstný. Jana Wericha vyšoupli z bondovky, ale jinde hrál nacistickou bestii

Císařův pekař a pekařův císař, kde si ho zahrál Jan Werich (na snímku svádí...

Jana Wericha známe jako všestranného umělce – spisovatele, autora divadelních her i písňových...

Režim ji chytil do pasti, kolegové poslali na smrt. Štěpničkovou však nezlomili

Jiřina Štěpničková a Rudolf Hrušínský ve filmu Barbora Hlavsová z roku 1942

Měla uhrančivé tmavě modré oči, které prý člověku nahlédly přímo do duše. Jiřina Štěpničková byla ...

Vztekloun českého divadla s jemnou duší. Petr Haničinec byl muž plný protikladů

Herec Petr Haničinec na snímku z roku 2005.

Petr Haničinec byl hercem protikladů. Bouřlivák, drsňák, ale i citlivý recitátor poezie nebo...

Herec s očima šelmy. Saša Rašilov starší žil na hausbótu, předstíral i šílenství

Nervního pražského bytového referenta Tříšku hrál Saša Rašilov, vedle něj stojí...

Herec obdařený dobráckým výrazem a opředený mnoha legendami. Některé přiživoval on sám, jiné o něm...

To já umím zpívat líp! Čeřovská přežila nehodu, v cizině se proslavila víc než doma

Zpěvačka Judita Čeřovská zpívá s orchestrem Slávy Kunsta v roce 1962.

Její šansony a balady plné citu, rozechvění, ale i temperamentu a ženského vzdoru měly v 60. letech...

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

Politika, zpěv i národnost. Proč za známé herce mluvil v českých filmech někdo jiný

Premium

V dobách němého filmu nikdo neřešil, jaký hlas mají filmové hvězdy. Když na celuloidovém pásu přibyla zvuková stopa, následovalo zhruba třicet let, kdy se hlasy herců natáčely souběžně s obrazem. Od...

16. srpna 2025

GLOSA: Stovka filmů za sto minut a navrch procházka. Bratři Lumierové jsou zpět

Při sledování některých současných filmů už člověk zapomíná, že na počátku stálo zjevení, magie, zázrak, dobrodružství a okouzlení, jež kinematografie přinesla světu, aniž by potřebovala tříhodinové...

16. srpna 2025  17:10

RECENZE: Nový Walliams je hravý i dravý, ale už se začíná tak trochu vykrádat

Premium

Zatímco internet zuřivě řeší, jestli David Walliams v televizi hajluje, nebo zdraví na římský způsob, na zdejších knihkupeckých pultech přistála poklidně jeho nová knížka pro děti. Už devětadvacátá!...

16. srpna 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak pes stráví poslední noc před kastrací? Prostopášně

Pozor, rozhodně nepouštějte svým dětem, upozorňuje snímek Fixed, v české verzi nazvaný Šmik, šmik, jehož premiéru nasazuje streamovací služba Netflix. Varování je namístě.

16. srpna 2025  9:30

Pilníkovo pozdní odpoledne

15. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  17:30

RECENZE: Thriller Cihla točili u nás. S logikou se nepotkal, ale docela pobaví

60 % Premium

Nový německý film Cihla, který je k vidění na Netflixu, vznikal u nás. Ač si divák může v souvislosti se zápletkou po zhlédnutí klást mnoho vcelku logických otázek, nabízí tento thriller svižnou a...

15. srpna 2025

Zběsilost v srdci. Existenciální malířka Krištofíková vystavuje klíče od toho svého

Malířka a studentka AVU Anna Krištofíková pracuje hlavně se svým vnitřním symbolismem, který se začal postupně rodit v dětství na samotě u lesa, a současnými autoportréty. Ve svých obrazech...

15. srpna 2025  11:44

Taylor Swift odhalila image nového alba. Kopíruješ Kylie, zuří fanoušci Australanky

Nová éra, nová vizáž. Americká popová hvězda Taylor Swift světu předvedla obálku svého chystaného alba The Life of a Showgirl, které bude už její dvanácté. Zpěvačka zároveň ukázala fotografie, na...

15. srpna 2025  10:31

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vysíláme

Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o...

15. srpna 2025

KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?

V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...

vydáno 15. srpna 2025

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval...

14. srpna 2025  18:19

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.