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KOMENTÁŘ: StarDance, Superstar, Zrádci. Čemu naše televize říkají novinky

Mirka Spáčilová
  9:00

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Moderátor a porotci SuperStar 2026 | foto: TV Nova

Než se divák usmýkaný letní lavinou televizních repríz začne těšit na start premiérové sezony, měl by střízlivě uvážit, co vše se dá v propagačních plánech stanic vydávat za novinku. Že ČT znovu vytáhne StarDance, Nova opráší Superstar a Prima si zopakuje Zrádce, znamená přitom jen vrcholek ledovce.
Televize jedou na úsporný interní režim a navenek mohou prohlašovat, že diváci beztak o žádná překvapení, natož experimenty nestojí.

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