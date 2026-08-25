Televize jedou na úsporný interní režim a navenek mohou prohlašovat, že diváci beztak o žádná překvapení, natož experimenty nestojí.
KOMENTÁŘ: StarDance, Superstar, Zrádci. Čemu naše televize říkají novinky
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Mumie 40 %, Svět pod hlavou 65 %, Alois Nebel 80 %, Babygirl 50 %, Jack Ryan: V utajení 60 %, Tajemství loňského léta 40 %, Pouta 80 %, Temná věž 55 %, Wall Street: Peníze nikdy nespí 60 %, Across the Universe 70 %, Řeka 70 %
V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí
Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...
Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů
„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...
KVÍZ: Česká hitovka? Ne, to je cover! Poznáte originál od předělávky?
Notoricky známé hity, které potěší posluchačovo ucho při poslechu z rádia, u táboráku, na oslavách i plesech. U některých z nich však už jeden ztratí přehled, zda jsou z pera českých autorů nebo se...
Lovit, nebo ulovit bílou velrybu? Lidé se loučili se zesnulým spisovatelem Páralem
Blízcí a veřejnost se ve středu dopoledne rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada...
KOMENTÁŘ: StarDance, Superstar, Zrádci. Čemu naše televize říkají novinky
Než se divák usmýkaný letní lavinou televizních repríz začne těšit na start premiérové sezony, měl by střízlivě uvážit, co vše se dá v propagačních plánech stanic vydávat za novinku. Že ČT znovu...
Je těžší vystupovat doma, přiznal Štefan Margita. A vkročil do Síně slávy
Národní divadlo v Praze v pondělí zahájilo svou již 144. divadelní sezonu, když generální ředitel Jan Burian uvedl do Síně slávy věhlasného operního pěvce Štefana Margitu, který je se zlatou...
V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Romány o čtyřicátnicích táhnou. Česky nyní vychází bestseller, který trend zahájil
Americká spisovatelka Miranda July vydala román Na čtyřech už před dvěma lety a vzbudila nadšení čtenářů i literárních recenzentů. Román pro nekonvenční ženy po čtyřicítce nyní vychází v českém...
Chata, odkud se těžko utíká. Oslava, která se zvrtne. Hřebejk točí komedii Narozeniny
Během oslavy na horské chatě se odehrává děj snímku Narozeniny, který v Beskydech natáčí režisér Jan Hřebejk. Text Bořka Slezáčka nastudoval už v ostravském Divadle Mír, odkud před kameru přešli i...
Nizozemsko se nezúčastní příští Eurovize. Soutěž rozděluje společnost, zní odtud
Nizozemsko se nezúčastní příštího ročníku pěvecké soutěže Eurovize, uvedla v pondělí nizozemská rozhlasová a televizní společnost AVROTROS. Podle ní již nelze považovat soutěž za neutrální,...
Co skrývá temné podzemí hal ČKD? Český slasher horor má světové ambice
Horor Thankskilling Day otevírá temné podzemí bývalých průmyslových hal ČKD v Praze. Sem zve skupinku šesti vysokoškoláků z různých zemí adrenalinová úniková hra. Postupně ale přestávají platit...
Zavěšené maso na balkoně, doupě z toalety. Maskovaný Japonec fascinuje svět
Spisovatel a youtuber Uketsu je pro veřejnost velkou záhadou. Jeho interaktivní krimi romány plné hádanek, hlavolamů a rébusů však v západním světě nemají obdoby. Kdo se skrývá pod tajemnou maskou? A...
KOMENTÁŘ: Černá Helena, blonďatý Ježíš a krabice popcornu? V umění se nesmí nakazovat
Cožpak Helena Trojská mohla být černoška? Novinka kin, snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana, opět vyvolala debaty o obsazování černošských herců či hereček do postav, jež historicky vzato...
RECENZE: Pokračování Hry o trůny? Třetí draci sice dští oheň, ale bohužel i vatu
Zástup světlovlasých hlav a oheň dštících draků opět ovládl streamovací platformu HBO Max. Třetí série fantasy seriálu Rod draka nabídne několik skvělých momentů a dostatečně vybarví pár charakterů,...
GLOSA: Zesnulý William Orbit nám tu zanechal nejlepší alba Madonny i Blur
Spíše nenápadně proplula tuzemským zpravodajstvím informace o nedávném úmrtí britského hudebního producenta Williama Orbita. Je to přitom jméno, které zanechalo nesmazatelnou stopu v historii...
Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí
Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...