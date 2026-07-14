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KOMENTÁŘ: Hodný prezident, zlý ministr. Jak festivalové Vary točí politický western

Mirka Spáčilová
  14:00

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Pavel a Klempíř při jmenování vlády | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kdyby umělci na karlovarském festivalu natočili western, zlotřilého padoucha by hrál ministr kultury Ota Klempíř, kterého coby andělsky čistý hrdina odrovná prezident Petr Pavel. A byl by to mizerný film, jaký by si vysloužil s bídou deset procent za kouzelné scenérie lázní.

Samozřejmě festival nemůže uzavřít brány politikům, natož politice jako takové, ani kontrolovat, kdo koho volil, aby pak diváky podle jejich preferencí rozsadil buď do Velkého, nebo do Malého sálu.

A že značná část takzvané kulturní fronty veřejně podporuje prezidenta, jehož minulost vlídně přehlíží, zatímco Klempíře za ni pranýřuje, neboť mu přisuzuje možné budoucí ochuzení filmařské matky živitelky neboli České televize, je nasnadě.

Kam paměť sahá, jediný prezident, jenž si Vary opravdu odseděl v kině a dokonce napomínal sponzorské publikum, které se ze sálu couralo na večírky, byl Václav Klaus.

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