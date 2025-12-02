Se slogany se většina inzerujících moc nepáře. Banky nám přejí Bezpečné a veselé, lékárny Zdravé a veselé. Přitom veselost si reklamy vesměs představují jako okamžik, kdy jejich aktéři začnou hromadně pobíhat, skákat, tančit, výskat a vůbec si počínat jako nezvedení chovanci psychiatrické léčebny na vycházce, i když k tomu mají zpravidla malicherný důvod. Třeba že jim zabralo projímadlo nebo kapky do nosu.
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...
OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové
Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...
OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?
Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...
Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera
Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách...
Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů
Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...
KOMENTÁŘ: Děti, vločky a slzy. Jen Mádl dokáže z vánoční reklamy vykouzlit film
Podle vzoru televizního pořekadla, že existují jenom pořady dobré, špatné a z Brna, by se dalo říci, že reklamy jsou pouze dobré, špatné a vánoční. Právě třetí kategorie teď ždímá slzy a pije krev.
Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski
Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická se záznamem květnového koncertu ve Foru Karlín, kde vystoupila společně se Symfonickým orchestrem...
Král mýtů, děsu i pohádek. Erben každé ráno vykašlal dva lavory krve, líčí etnolog
Karel Jaromír Erben nebyl jen skvělý básník, ale i folklorista světového významu. Do českých dějin se zapsal jako sběratel lidových písní, pověstí a pohádek i jako tvůrce právní terminologie,...
Tělo často vzdorovalo, dost věcí jsem si nechala líbit, vypráví primabalerína Márová
Po sedmadvaceti sezonách na jevišti Národního divadla se rozhodla odejít. Nikola Márová dnes učí, tančí v projektech a zároveň vydává svou první knihu s názvem Primabalerína. V rozhovoru pro iDNES.cz...
Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu
V říjnu se s bývalými parťáky z kapely Lucie po letech znovu setkal, na konci listopadu si s nimi Michal Penk „střihl“ i zpěv na brněnském koncertu. Jedna z předních českých hudebních skupin i tímto...
Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně
Pro mnoho českých rodin začínají ty pravé Vánoce, až když po celodenním shonu usednou k oblíbeným pohádkám, jako jsou Tři oříšky pro Popelku nebo Anděl Páně. Na kterém programu se letos objeví...
RECENZE: Jsi moje smečka. A ty můj kotec. Druhá Zootropolis si udržela vtip
Jistě, prvotní okouzlení už se logicky opakovat nemůže, nicméně animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který přišel do kin devět let po prvním dílu, si hlavní trumfy vkusné zábavy pro všechny...
RECENZE: Groteska o smrti Stalina se stala fraškou, kterou nezachránili ani herci
Divadlo Bolka Polívky (DBP) se po filmu z roku 2017 či loňské adaptaci Dejvického divadla rozhodlo rovněž sáhnout po dramatizaci komiksu francouzských autorů Fabiena Nuryho a Thierryho Robina, který...
Disney se raduje, pokračování Zootropolis láme rekordy. Polovina tržeb je z Číny
Animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2 se stal nejúspěšnějším snímkem letošního roku v tržbách za první víkend. Během amerického svátku Díkůvzdání vydělal celosvětově v přepočtu 11,5 miliardy...
Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao
Udílení 33. ročníku filmových cen Český lev se uskuteční 14. března. Ceremoniálem, který se nově uskuteční v Kongresovém centru Praha, provede stand-up komička Bianca Cristovao. Akademici České...
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Autorský rekord. Fillova Čtenářka se v aukci Galerie Kodl prodala za 32,4 milionu
Pět olejomaleb Josefa Čapka se stalo nejatraktivnější položkou 94. aukce Galerie Kodl. Dohromady se prodaly za 69 840 000 Kč. Nejdražší položkou se pak stal obraz Emila Filly Čtenářka. S dosaženou...
Posílám vám všechnu svou lásku, vzkazoval rodnému Zlínu zesnulý Stoppard
Koncem loňského dubna jej vyslechl zaplněný sál Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně. Britský oscarový režisér, scénárista a dramatik se zlínskými kořeny Tom Stoppard tehdy poslal osobní...