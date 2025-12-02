KOMENTÁŘ: Děti, vločky a slzy. Jen Mádl dokáže z vánoční reklamy vykouzlit film

Premium

Fotogalerie 6

Jiří Mádl při natáčení vánoční reklamy Hlavně klid | foto: Bernard

Mirka Spáčilová
  9:00
Podle vzoru televizního pořekadla, že existují jenom pořady dobré, špatné a z Brna, by se dalo říci, že reklamy jsou pouze dobré, špatné a vánoční. Právě třetí kategorie teď ždímá slzy a pije krev.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Se slogany se většina inzerujících moc nepáře. Banky nám přejí Bezpečné a veselé, lékárny Zdravé a veselé. Přitom veselost si reklamy vesměs představují jako okamžik, kdy jejich aktéři začnou hromadně pobíhat, skákat, tančit, výskat a vůbec si počínat jako nezvedení chovanci psychiatrické léčebny na vycházce, i když k tomu mají zpravidla malicherný důvod. Třeba že jim zabralo projímadlo nebo kapky do nosu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...

Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách...

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Film Pomocnice míří do kin.

Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...

KOMENTÁŘ: Děti, vločky a slzy. Jen Mádl dokáže z vánoční reklamy vykouzlit film

Premium
Jiří Mádl při natáčení vánoční reklamy Hlavně klid

Podle vzoru televizního pořekadla, že existují jenom pořady dobré, špatné a z Brna, by se dalo říci, že reklamy jsou pouze dobré, špatné a vánoční. Právě třetí kategorie teď ždímá slzy a pije krev.

2. prosince 2025

Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski

Koncert kapely Chinaski 30 v O2 areně k výročí vydání prvního alba (11....

Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická se záznamem květnového koncertu ve Foru Karlín, kde vystoupila společně se Symfonickým orchestrem...

2. prosince 2025  8:24

Král mýtů, děsu i pohádek. Erben každé ráno vykašlal dva lavory krve, líčí etnolog

Premium
Petr Janeček

Karel Jaromír Erben nebyl jen skvělý básník, ale i folklorista světového významu. Do českých dějin se zapsal jako sběratel lidových písní, pověstí a pohádek i jako tvůrce právní terminologie,...

1. prosince 2025

Tělo často vzdorovalo, dost věcí jsem si nechala líbit, vypráví primabalerína Márová

Premium
Jako nejmladší tanečnice v historii souboru Národního divadla se stala...

Po sedmadvaceti sezonách na jevišti Národního divadla se rozhodla odejít. Nikola Márová dnes učí, tančí v projektech a zároveň vydává svou první knihu s názvem Primabalerína. V rozhovoru pro iDNES.cz...

1. prosince 2025

Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

Michal Penk opět zpíval s Lucií

V říjnu se s bývalými parťáky z kapely Lucie po letech znovu setkal, na konci listopadu si s nimi Michal Penk „střihl“ i zpěv na brněnském koncertu. Jedna z předních českých hudebních skupin i tímto...

1. prosince 2025  14:18

Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně

Libuše Šafránková, Jaroslav Drbohlav a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro...

Pro mnoho českých rodin začínají ty pravé Vánoce, až když po celodenním shonu usednou k oblíbeným pohádkám, jako jsou Tři oříšky pro Popelku nebo Anděl Páně. Na kterém programu se letos objeví...

1. prosince 2025  14:14

RECENZE: Jsi moje smečka. A ty můj kotec. Druhá Zootropolis si udržela vtip

65 % Premium
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)

Jistě, prvotní okouzlení už se logicky opakovat nemůže, nicméně animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který přišel do kin devět let po prvním dílu, si hlavní trumfy vkusné zábavy pro všechny...

1. prosince 2025

RECENZE: Groteska o smrti Stalina se stala fraškou, kterou nezachránili ani herci

Divadlo Bolka Polívky nazkoušelo hru Ztratili jsme Stalina. (podzim 2025)

Divadlo Bolka Polívky (DBP) se po filmu z roku 2017 či loňské adaptaci Dejvického divadla rozhodlo rovněž sáhnout po dramatizaci komiksu francouzských autorů Fabiena Nuryho a Thierryho Robina, který...

1. prosince 2025  12:15

Disney se raduje, pokračování Zootropolis láme rekordy. Polovina tržeb je z Číny

Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)

Animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2 se stal nejúspěšnějším snímkem letošního roku v tržbách za první víkend. Během amerického svátku Díkůvzdání vydělal celosvětově v přepočtu 11,5 miliardy...

1. prosince 2025  11:18

Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao

Stand-up komička Bianca Cristovao

Udílení 33. ročníku filmových cen Český lev se uskuteční 14. března. Ceremoniálem, který se nově uskuteční v Kongresovém centru Praha, provede stand-up komička Bianca Cristovao. Akademici České...

1. prosince 2025  8:05

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Autorský rekord. Fillova Čtenářka se v aukci Galerie Kodl prodala za 32,4 milionu

Obraz Emila Filly Čtenářka

Pět olejomaleb Josefa Čapka se stalo nejatraktivnější položkou 94. aukce Galerie Kodl. Dohromady se prodaly za 69 840 000 Kč. Nejdražší položkou se pak stal obraz Emila Filly Čtenářka. S dosaženou...

30. listopadu 2025  19:32

Posílám vám všechnu svou lásku, vzkazoval rodnému Zlínu zesnulý Stoppard

Britský režisér a zlínský rodák Tom Stoppard na setkání se zlínským...

Koncem loňského dubna jej vyslechl zaplněný sál Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně. Britský oscarový režisér, scénárista a dramatik se zlínskými kořeny Tom Stoppard tehdy poslal osobní...

30. listopadu 2025  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.