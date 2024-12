KOMENTÁŘ: Vánoční pohádky hlásí soumrak princů a vtipu, přesto vítězí

Harry Potter v Česku? Málem jsme z něj udělali Jindru Hrnčíře, říká nakladatel

Je to víc než čtvrt století, co nakladatel, překladatel, spisovatel a znalec literatury pro mládež Ondřej Müller přivezl do Česka první díl ságy o Harrym Potterovi. A zanedlouho to bude 25 let, kdy...