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KOMENTÁŘ: Film jako obchod? Proč ne. Ale kdo ochrání investice diváka?

Mirka Spáčilová
  10:00

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Snímek z natáčení historického snímku s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli. Pod jakým názvem bude v Česku uveden, není ještě jasné. Ponese buď název King‘s Land (Králova země), či The Bastard. | foto: Zentropa/Sirena Film, Henrik Ohsten

Možná i Vladimír Iljič Lenin se ve svém mauzoleu zavrtěl. Ze současného Česka totiž dorazila revoluční myšlenka: „Filmový průmysl není pouze kultura.“ Sluší se připomenout, že právě Lenin je autorem výroku: „Ze všech umění je pro nás nejdůležitější film.“

Ovšem Lenin viděl ve filmu hlavně výhodný nástroj propagandy, který masově vymyje mozky i těm, kdo neumějí číst a psát. Kdežto tuzemský objev, že filmový průmysl se netýká čistě jen kultury, musel rozechvět romantické strážce umělecké nedotknutelnosti pohyblivých obrázků, byť by se jejich prostřednictvím vyprávěl třeba jen registr dálničních známek.

Hodil by se ještě jeden profesní spolek: Unie filmového diváka. Také ona by totiž mohla požadovat ochranu svých investic, zejména pak navrácení vstupného za špatný film.

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