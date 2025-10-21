KOMENTÁŘ: Zlý Trump, zlý Izrael a hodné stádo hollywoodských celebrit

Javier Bardem na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Mirka Spáčilová
  14:00
Pokud někdo doopravdy potřebuje ke štěstí znalost, co hvězdy stříbrného plátna snídají, kde nakupují, kterou dietu doporučují, kolik hodin tráví v posilovně a jaké kapesné dávají svým dětem, budiž mu přáno.

Ale co si takový milovník společenských rubrik odnese z výkřiků posledních dní, kdy se hollywoodské celebrity opřely do Donalda Trumpa, do dění v Gaze a vůbec do světové politiky?

Jistě, dá se z toho jasně odvodit, komu třeba Robert De Niro nebo Glenn Closeová v amerických prezidentských volbách svůj hlas nedali, ale taková informace je běžnému smrtelníkovi asi stejně platná jako mrtvému zimník. Nehledě na to, že rozporuje dva zásadní principy demokratických voleb. Tedy že jsou jednak tajné, jednak ve svých výsledcích nezpochybnitelné.

Iniciativa, za níž stojí třeba Javier Bardem či Joaquin Phoenix, nasbírala skoro čtyři tisíce podpisů pod bojkot spolupráce s izraelskými filmovými institucemi a společnostmi, které jsou „zapleteny do genocidy a apartheidu proti palestinskému lidu“.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

