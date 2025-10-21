Ale co si takový milovník společenských rubrik odnese z výkřiků posledních dní, kdy se hollywoodské celebrity opřely do Donalda Trumpa, do dění v Gaze a vůbec do světové politiky?
Jistě, dá se z toho jasně odvodit, komu třeba Robert De Niro nebo Glenn Closeová v amerických prezidentských volbách svůj hlas nedali, ale taková informace je běžnému smrtelníkovi asi stejně platná jako mrtvému zimník. Nehledě na to, že rozporuje dva zásadní principy demokratických voleb. Tedy že jsou jednak tajné, jednak ve svých výsledcích nezpochybnitelné.
Iniciativa, za níž stojí třeba Javier Bardem či Joaquin Phoenix, nasbírala skoro čtyři tisíce podpisů pod bojkot spolupráce s izraelskými filmovými institucemi a společnostmi, které jsou „zapleteny do genocidy a apartheidu proti palestinskému lidu“.