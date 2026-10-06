Potvrdilo se, že smyšlená dramata přinejmenším ve vnímání víkendového diváka bažícího po nenáročném oddechu vedou nad realitou.
KOMENTÁŘ: Divadlo, fotbal, nebo Angelika? Kdo je víc a kdo smí volit
Tipy z televizního programu
Recenze: Havel 65 %, Jak porodit a nezbláznit se 30 %, Citová hodnota 70 %, Souboj pohlaví 50 %, Elysium 80 %, Opice 55 %, Něco za něco 50 %, Motorkáři 60 %, Odcházení 50 %, Milost 75 %, Nevděčné bytosti 60 %
OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani
Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...
Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů
Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...
Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš
Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...
Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu
V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...
Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách
Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...
KOMENTÁŘ: Divadlo, fotbal, nebo Angelika? Kdo je víc a kdo smí volit
Kdo usedl na sváteční trůn? Ani umění, ani sport. Jak slavnostní udílení divadelních cen Thálie, tak fotbalové utkání Česka se Španělskem sice mělo své vítěze i své poražené, ale u televizního...
Jen den před vydáním nové knihy. Zemřel autor bestsellerů a politik Jeffrey Archer
Ve věku 86 v pondělí zemřel britský spisovatel a konzervativní politik Jeffrey Archer, stalo se tak den před vydáním jeho nové knihy Adam & Eve (Adam a Eva). V noci na úterý o tom informoval portál...
Ty Peškovy stejné kalhoty. Podívejte se, jak Rudolf Hrušínský už 21 let kráčí Ulicí
Herec Rudolf Hrušínský mladší v pondělí slaví osmdesátiny. Už víc než dvacet let je spojený s nekonečným seriálem Ulice, kde se od prvního dílu objevuje v roli Vlastimila Peška. Podívejte se, jak šel...
Policejní zásah v natáčkách a vrtulník. Premiéra A$AP Rockyho nadchla O2 arenu
Americký raper A$AP Rocky, vlastním jménem Rakim Athelston Mayers, vystoupil v neděli 4. října poprvé v Praze. Jeho koncert v O2 areně byl ve znamení velkolepé, strhující show, v úvodu stylizovanou...
Thálii dovezu, slíbila a nepletla se. Evita mi hrozně sedí, říká oceněná Tichánková
Významný úspěch slaví herečka a zpěvačka Natálie Tichánková, která získala Thálii za ztvárnění Evy Perónové v muzikálu Evita Moravského divadla Olomouc. Prestižní ocenění převzala v sobotu během...
Thálie? Považoval jsem to dlouho za vtip a nereagoval, přiznal Rosťa Novák nad cenou
Rolí kultury není jen bavit, poukázal Rosťa Novák, když v sobotu večer přebíral v Národním divadle Thálii. Šéf i duše souboru Cirk La Putyka, zakladatel kulturního prostoru Jatka78, věrozvěst žánru...
Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů
Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...
Avengers už zase překonali Avatara. Film Endgame je nejvýdělečnějším vůbec
Vrátit do kin po sedmi letech někdejší druhý nejvýdělečnější film historie Avengers: Endgame s podtitulem Encore byl dobrý tah. Superhrdinský tým se už léta přetahuje s modrými Pandořany o první...
Kdo si před kamerou zahrál Václava Havla? A kde se objevil on sám? Podívejte se
Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny si připomínáme, byl muž mnoha profesí. Politik, prezident, dramatik, publicista, disident a také režisér. Jakožto význačná osobnost se objevil v několika...
Herec je námezdní dělník, který čeká, kdo se s čím ozve. Ivan Lupták o psaní i rolích
Na otázky odpovídal Ivan Lupták klidným osobitým hlasem, který občas zabarvil vtipnějším tónem, nebo naopak dramatičtějším přednesem, až jsem si chvílemi připadala, že zrovna poslouchám audioknihu,...
Co pohoršuje, to přitahuje. Romány ze světa bohatých Jackie Collinsové šly na dračku
Napsala celkem dvaatřicet titulů a všechny se dostaly do žebříčku bestsellerů The New York Times. Život britské spisovatelky Jackie Collinsové by však na knihu vydal sám o sobě. Prošla si skandály,...
Festival Sportfilm zná vítěze, hlavní cenu získal snímek o tragédii na stadionu
Mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec zná vítěze svého 29. ročníku. Hlavní cenu získalo belgicko-nizozemsko-německé drama Heysel 85 režisérky Teodory Any Mihai.