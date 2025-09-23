Zjevně to není vtip. Herec, který v současné době kraluje mafiánskému seriálu Král Tulsy a příští rok oslaví osmdesátku, nehodlá navazovat na děj filmu Rambo: Poslední krev z roku 2019, nýbrž se chce podílet na takzvaném prequelu, tedy snímku, jenž v čase předchází již známým událostem, a to včetně ztvárnění titulní role.
Ať se klidně znovu prostřílí plátnem s tváří vyhlazenou od počítačového plastického chirurga, jednorázově by to mohlo být svým bizarním způsobem dokonce zábavné. Jenže dvě věci v pozadí silně zavánějí.