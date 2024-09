KOMENTÁŘ: Muzikanty z Police či robota v divočině žádná vlna nespláchne

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Upřímně: kdybych měla v bytě bláto, vysoušeče a zástupce pojišťovny, taky by mě ani ve snu nenapadlo vyrazit k volbám, natožpak do kina. Nicméně obě události minulých dní, přírodní a politická, obrazně řečeno spláchly pár zdánlivých podružností. Nezbyl na ně čas, prostor ani nálada, ale byla by škoda, kdyby jen tak zmizely v propadlišti dějin.