KOMENTÁŘ: Komediální série roku. Zastíní prezidentští baviči Prezidentku?

Ne jeden herec, ale hned celý zástup uchazečů o post prezidenta prakticky nesleze z obrazovky, přesněji z prvního, druhého a třetího programu České televize, jíž to ukládá zákon.

Pravda, rok se pomalu chýlí ke konci, letošní novinky z rodu komediálních seriálů se moc nevytáhly, takže cyklus sólových bavičů přesvědčených o vlastní výjimečnosti může přiléhavě navázat na vánoční pohádky o vítězství dobra a předznamenat náladu bizarních silvestrovských taškařic.

Spoty kandidátů se začnou vysílat 28. prosince v blocích podle pořadí, které určí los, a poběží až do 11. ledna 2023. Každý potenciální nástupce Miloše Zemana má dodat jeden třicetivteřinový příspěvek, nanejvýš dva, které se budou pravidelně střídat. Na rozdíl od reklam, jež příští rok podraží, dostanou vysílací čas zdarma.

Otázkou zůstává, co zásadního stihnou za půl minuty světu sdělit. Takový Rambo sice za stejnou dobu vyřídí hravě celou záškodnickou jednotku, jenže tolik akčního nasazení lze těžko čekat od dosud známé sestavy věrozvěstů lepších zítřků.

Kdyby divák své očekávání odvíjel od původních povolání rádoby prezidentů, zástupci armády by mohli zkusit, kolikrát za třicet sekund trefí terč; pro jistotu slepými, aby se komedie hned v zárodku nezměnila v tragédii.

Reprezentanti církví mohou uplatnit krátkou modlitbičku, matematici malou násobilku, lékaři by stihli změřit tep, šéfkuchař osmažit cibulku dozlatova, tanečník u tyče párkrát zavlnit boky.

Obtížněji hledají atraktivní podobu své show podnikatelé a vůbec nejvíce se zapotí scenáristé ve službách aktivistů, tedy profese s mlhavými obrysy – leda by se dotyční nechali připoutat ke kůrovcovým kmenům či jaderným reaktorům.

Aby starostí kolem spotů neměli málo, musí účinkující jednak dodržet technické parametry včetně dodání pořadu „výhradně ve formátu 16:9 Full HD“ – vědí vůbec, co to je?, jednak stvrdit svým podpisem, že mají vypořádána „veškerá autorská práva a příslušná práva související s právem autorským k pořadu“, tedy včetně autora, interpreta i vydavatele použité hudby.

Bylo by opravdu ponižující, kdyby se ukázalo, že naděje národa kradou duševní vlastnictví pánů muzikantů; raději ať zanotují sami Skákal pes přes oves, to už zoceleni sérií Superstar nějak vydržíme.

Zákon sice stanoví, co musí veřejnoprávní stanice pro prezidentské uchazeče vykonat, ale co kdyby nárok na svých pět hodin slávy vzneslo tolik kandidátů, že by vyčerpali veškerý vysílací čas?

Zbude vůbec místo na jiné pořady, pokud se ve finále případní zájemci o Hrad ještě rozmnoží? Leč nezoufejme, ani nekonečná smyčka castingu na roli prezidenta nemůže být smutnější než filmová komedie Prezidentka.