Do polepšovny, nebo do léčebny? Zhýralý fotbalista Lavi by asi zamířil spíš tím druhým směrem. Ve stylu aktuálního tažení filmu Vyšehrad Dvje českými kiny vznikla řada filmových plakátů, kde si...

Ve věku 82 let zemřel herec Patrick Adiarte. Zprávu přinesl web The Hollywood Reporter, podle kterého je příčinou úmrtí zápal plic. Původem filipínský herec byl známý především díky roli v sedmi...

Exkluzivní podcast Miloš Forman: Drž se toho snu přibližuje v šesti epizodách fascinující život jednoho z našich nejvýznamnějších filmových režisérů. V pátém díle se přeneseme do 80. let, kdy Miloš...

Emocionální, devastující, brutální. Recenzenti jsou z The Last of Us nadšení

V pondělí 14. dubna měla na HBO a streamovací službě Max premiéru druhá řada velmi očekávaného seriálu The Last of Us. Zahraniční recenzenti, kteří měli možnost vidět druhou sérii již kompletně, jsou...