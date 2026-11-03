Rozpočet taneční soutěže Strictly Come Dancing dělá zhruba milion liber na jeden díl, což z ní činí jeden z nejdražších zábavních projektů BBC. Částka obnáší náklady na kostýmy, dekorace, líčení, hudební práva, až dvousetčlenný štáb a samozřejmě honoráře, přičemž soutěžící se pohybují v řádu desetitisíců liber, porotci ještě výš.
Jenže zrovna velebený britský vzor má problém, rekordní rozpočet letošního ročníku soutěže totiž ostře narazil na situaci, kdy BBC usiluje o úspory ve výši pěti set milionů liber. Její ředitel Matt Brittin řekl zaměstnancům, že pokladna je prázdná, parlamentu sdělil, že současný model financování koncesionářskými poplatky se přežil, a diváky informoval, že televize je v „napjaté finanční situaci“.
A pokud se někdo ošívá nad financováním ze státního rozpočtu, jež navrhla tuzemská vláda, měl by vědět, že právě britská jednání šéfů BBC s tamními politiky už zažila daleko šílenější návrhy.