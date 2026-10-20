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KOMENTÁŘ: Já jsem umělec, tak ať mě stát platí. Jinak je to cenzura

Mirka Spáčilová
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Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nekonečná válka takzvané kulturní fronty s ministrem kultury si připsala další groteskní bitvu. Tentokrát kvůli změně dotačních podmínek, ve kterých nyní stojí, že se příjemce nesmí při čerpání státní podpory dopustit třeba hanobení menšin nebo politické kampaně.

Umělci obratem protestovali, přičemž používali výrazy jako cenzura nebo vážné riziko pro nezávislost české kultury, ačkoli text rezortu zdůrazňuje, že „sám politický či hodnotový obsah díla nepředstavuje porušení podmínky“.

Nepomohlo ani, že ministr Oto Klempíř reagoval jasně: „Umělci mají plné právo vyjadřovat své politické názory, kritizovat vládu i vytvářet díla s politickým obsahem. Svoboda projevu však neznamená automatický nárok na veřejnou dotaci.“

Jinými slovy vzkázal - Pište, skládejte, malujte nebo točte si cokoli, jen nečekejte, že to bez výjimky zaplatí daňoví poplatníci.

Povolání „umělec“ ještě neznamená, že mi stát zařídí existenci, zvláště když se na rozdíl od zemědělců nemohu odvolávat na sucho, záplavy či mandelinku bramborovou. Ale v jednom ohledu splnil protest účel: alespoň teď víme, kolik profesních spolků máme.

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