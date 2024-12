KOMENTÁŘ: Do kina už nechodíme na novinky, nýbrž na bezpečné odvozeniny

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Film má naplňovat úžasem, věřil Juraj Jakubisko. Jenže jak má divák žasnout, když předem ví, co jej čeká? V žebříčku deseti celosvětově nejúspěšnějších premiér roku 2024 není ani jeden solitér, tedy žádný zcela původní příběh, který by nespadal do předešlé série nebo mezi předělávky.