Samozřejmě každá apokalyptická předpověď má jistou přitažlivost, ale zase tak převratné a nezvratné to být nemusí.
Jednak se podobné vize vyrojily na přelomu tisíciletí po dravém nástupu hororu Záhada Blair Witch, jenže tehdy novátorské zjevení si přivodilo vlastní zkázu řadou slabších pokračování, nápodob a odvozenin, což se může přihodit i nynějším pokračovatelům žánru.
Svou nudnou recyklační strategií si Hollywood sám na sebe upletl bič a místo aby ji opustil, zaplétá do jejích nástrah i své nynější konkurenty. Příprava projektu Backrooms 2 už je potvrzena.