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KOMENTÁŘ: Že by Hollywood končil? Mladí chodí na levné nezávislé horory

Mirka Spáčilová
  9:00

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Renate Reinsve ve filmu Backrooms | foto: Vertical Entertainment

Stačilo, aby dva levné hororové snímky, Backrooms a Posedlost, překonaly návštěvnost sériových velkofilmů, a strhla se lavina proroctví, podle nichž strašidelná vlna mladých tvůrců odchovaných tvorbou videí pro YouTube brzy jednou provždy pohřbí klasickou hollywoodskou produkci.

Samozřejmě každá apokalyptická předpověď má jistou přitažlivost, ale zase tak převratné a nezvratné to být nemusí.

Jednak se podobné vize vyrojily na přelomu tisíciletí po dravém nástupu hororu Záhada Blair Witch, jenže tehdy novátorské zjevení si přivodilo vlastní zkázu řadou slabších pokračování, nápodob a odvozenin, což se může přihodit i nynějším pokračovatelům žánru.

Svou nudnou recyklační strategií si Hollywood sám na sebe upletl bič a místo aby ji opustil, zaplétá do jejích nástrah i své nynější konkurenty. Příprava projektu Backrooms 2 už je potvrzena.

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KOMENTÁŘ: Že by Hollywood končil? Mladí chodí na levné nezávislé horory

Premium
Renate Reinsve ve filmu Backrooms

Stačilo, aby dva levné hororové snímky, Backrooms a Posedlost, překonaly návštěvnost sériových velkofilmů, a strhla se lavina proroctví, podle nichž strašidelná vlna mladých tvůrců odchovaných...

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