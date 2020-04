KOMENTÁŘ: Autodiváci nebo porotci v ložnici. Lekce z Ameriky

Poprvé za padesátiletou historii se letos ruší tamní Comic-Con, tedy nejmohutnější prezentace filmů a seriálů pro nejvyšší počet fanoušků. V kostýmech i v civilu se jich sjíždělo v posledních ročnících více než sto třicet tisíc.

Ano, to je ten bláznivý podnik, kvůli kterému by asociální génius Sheldon Cooper a jeho druhové ze seriálu Teorie velkého třesku dokázali navzdory univerzitnímu statutu uznávaných vědců obětovat jako malí kluci cokoli na světě, zatímco jejich drahé polovičky si výmluvně ťukaly na čelo.

Prostě nadšenecký svátek milovníků komiksů, sci-fi, masových televizních hitů od Simpsonových po Hru o trůny i kultovních bizarností, o jejichž existenci většina lidstva nemá ani potuchy.

Zrušit Comic-Con bylo zkrátka pro Ameriku doposud zhola nepředstavitelné – a jakkoli se můžeme nad zoufalstvím zklamaných účastníků blahosklonně usmívat po boku partnerek fyziků z Teorie velkého třesku, v jednom ohledu se dá krok ze San Diega chápat jako nadnárodní lekce.

Znamená totiž, že jde opravdu do tuhého a že pokud i Hollywood obětuje svou zásadní přehlídku, nemuseli bychom si tragicky rvát vlasy nad odkladem tuzemských, kapacitně trpasličích akcí.

Není to ovšem jediná inspirace druhdy přezíranou či proklínanou americkou kulturou. Tak třeba drive-in kina, typicky zámořský druh zábavy, se u nás nyní přetavila v projekt nazvaný Art Parking, který začne v pátek v pražské Holešovické tržnici a jenž na stejném principu jde ještě dál.

To znamená, že „autodivák“ z bezpečí svého zaparkovaného vozu bude moci sledovat nejen filmy, ale také jiné podoby kulturního zážitku od koncertů až po divadelní představení. Organizátoři věří, že takzvané živé umění potřebuje sdílený okamžik „teď a tady“.

Třetí příklad vzoru Made in America se týká SuperStar. Ve Státech řešili stejný problém jako česko-slovenská produkce: co s rozjetou soutěží pěveckých nadějí udělat, jakmile se vyčerpají všechny předtočené díly a nastane čas pro tradiční finálové bitvy v přímém přenosu.

American Idol, jak se tamní varianta SuperStar jmenuje, už své rozhodnutí ohledně nynějšího, 18. ročníku zveřejnil. V neděli 3. května se odvysílá první ze tří živých klání, přičemž hvězdní porotci, konkrétně Luke Bryan, Katy Perry a Lionel Richie, budou své soudy vynášet z pohodlí vlastních domovů. Právě tak soutěžící budou před kamerami zpívat doma, nikoli z losangeleského studia, čímž odpadá rovněž přítomnost publika při přenosu. Vlk se nažere, koza zůstane celá a 17. května si odhlasuje Amerika dalšího z vítězů.

Z toho plyne, že sice nadále platí okřídlené Show Must Go On, ale nikde není psáno, že by se podívaná nemohla proměňovat podle potřeby. Navíc vedle skutečných problémů velké doby koronavirové se starosti zábavního průmyslu jeví jako dětinské titěrnosti.

Že nebude Comic-Con? No tak pro jednou zůstane Sheldon doma, alespoň pomůže s úklidem a za rok si to vynahradí; ostatně San Diego už zveřejnilo příští termín, od 22. do 25. července 2021.

A že nebudou rodinné či školní fankluby mávat transparenty v hledišti klání American Idol? Vždyť beztak tvořily jen líbivý nátěr, bez kterého konečně vynikne čistá prapodstata: totiž kdo umí opravdu zpívat.