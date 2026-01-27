Tentokrát bijí na poplach kvůli plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal v podcastu Mediální cirkus uvedl, že nelze vyloučit ani protestní kroky, včetně stávky jako na přelomu let 2000 až 2001. Zazněla též výzva k veřejnosti, aby svou podporou zabránila „zestátnění“.
Takže malý stát ve státě, jak se privilegovaným kolegům někdy přezdívá v branži, znovu verbuje na manifestace? Možná by si horliví obránci žurnalistických práv měli nejprve ujasnit několik zcela prozaických věcí.
Ne každý dokáže přijmout výsledky demokratických voleb bez ohledu na vlastní mínění, ale marná sláva, veřejnoprávní zaměstnanec to zkrátka umět musí.