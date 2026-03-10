Svým způsobem je to vlastně k smíchu. Národ nad programem ČT běžně brblá, že už se na to vážně nedá dívat, ale jakmile zazní vzletné výzvy, je ochoten vyrazit s vidlemi a cepy na barikády, jako kdyby svatý Václav (Moravec) hájil vlastní krví pomyslnou svatyni, jejíž erb si během více než dvaceti let jaksi přivlastnil.
Koneckonců se stačí podívat, kdo Moravcův odchod ohlášený v přímém přenosu bez vědomí nadřízených pokládá za hrdinské gesto a kdo za svévoli zaměstnance, jenž šéfům přerostl přes hlavu.